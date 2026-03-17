Cât de mare e dependența României de importurile de petrol și combustibili – cum au crescut importurile de motorină din Turcia și India, țări care ”spală” petrol rusesc

România își acoperă aproximativ 75–80% din consumul de petrol și combustibili pe bază de petrol din importuri, un nivel sub media UE, dar care indică totuși o dependență semnificativă de surse externe, arată economiștii BCR Cercetare într-un raport de analiză.

Datele Eurostat citate de analiști arată că structura importurilor este puternic concentrată geografic, aproximativ 40% provenind din regiunea Caspică, în special din Kazahstan și Azerbaidjan, care reprezintă principalii furnizori.

Orientul Mijlociu contribuie cu circa 9% din total, dominat de Arabia Saudită, în timp ce Africa de Nord (în special Libia și Egipt) și America au, de asemenea, o contribuție relevantă.

”Graficul arată că majoritatea statelor UE au rate de dependență de peste 90–100%, reflectând absența producției interne. În acest context, România se situează sub media europeană, datorită producției interne încă existente, însă nivelul dependenței rămâne ridicat. Această structură indică o expunere la evoluțiile geopolitice din principalele regiuni exportatoare de petrol, în special din zona Caspică și Orientul Mijlociu. De menționat ca țara noastră are și rezerve care își permite să acopere consumul pentru câteva luni dacă este necesar”, arată analiștii BCR.

Dumitru Chisăliță: 25% din motorina importată în anul 2025 a provenit din țările Golfului.

În același timp, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată într-o analiză că România a înlocuit țițeiul ieftin cu motorină scumpă, iar sancțiunile UE asupra Rusiei au schimbat doar traseul petrolului și combustibililor importați. Potrivit acestuia, 25% din motorina importată de România în anul 2025 a provenit din țările Golfului.

”În ultimii ani, am înlocuit importul de țiței mai ieftin cu motorină mai scumpă”, arată Chisăliță.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, piața energetică europeană a trecut prin una dintre cele mai rapide reconfigurări din istoria sa. Invazia Ucrainei de către Rusia, în 2022, a declanșat un val de sancțiuni care a rupt, cel puțin formal, relația energetică directă dintre Uniunea Europeană și Moscova. România, integrată istoric în fluxurile petroliere din zona Mării Negre și din spațiul ex-sovietic, a resimțit această schimbare în mod particular.

Conform datelor INS, în 2020, aproximativ 68% din motorina importată de România provenea din Rusia. Până în 2024–2025, acest flux a dispărut aproape complet. În locul lui au apărut furnizori noi — Turcia, Arabia Saudită și India — ale căror exporturi către România au crescut exploziv.

Potrivit lui Chisăliță, multe rafinării din India, Turcia sau Arabia Saudită cumpără țiței rusesc vândut cu discount semnificativ după sancțiuni. Acest petrol este rafinat local, iar produsele rezultate — motorină, benzină sau kerosen — sunt exportate către Europa, în contextul în care, din punct de vedere juridic, produsul rafinat nu mai este considerat rusesc, deoarece originea legală devine țara unde a fost procesat.

”Creșterile sunt spectaculoase: importurile de motorină din Turcia au crescut cu peste 1000%, cele din India cu peste 1300%, iar cele din Arabia Saudită cu aproape 40.000%. Aceste cifre nu reflectă doar o diversificare comercială, ci o reorganizare structurală a lanțurilor globale de rafinare”, notează Dumitru Chisăliță.

Cantitatea de motorina importată în ultimii 6 ani:

Tara 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TURCIA 59,239 48,156 121,768 480,264 648,102 709,282 ARABIA SAUDITA 11,007 174,675 718,923 450,454 INDIA 27,016 73,603 94,823 941,234 195,647 390,157 GRECIA 42,802 76,798 36,935 227,311 315,241 261,466 UNGARIA 428,858 384,387 123,399 163,661 161,284 203,901 ISRAEL 32,942 33,163 14,013 193,172 112,175 65,504 BULGARIA 53,927 53,193 118,354 238,962 227,779 57,283 KUWEIT 67,458 67,906 56,052 ITALIA 172 14,788 167,232 328,410 57,360 39,715 AUSTRIA 169 13,603 20,135 141,758 4,696 36,915 AZERBAIDJAN 219 36,651 BAHRAIN 27,750 REPUBLICA KIRGIZSTAN 24,614 EGIPT 151,208 17,436 SERBIA 35,210 43,107 3,318 10,891 ALBANIA 127 6,304 OMAN 2,071 5,500 SLOVACIA 15,092 29,724 17,387 9,397 23,586 5,119 GERMANIA 1,325 131 5,912 2,743 7,269 583 FRANTA 1,203 1,733 1,311 1,048 450 305 SLOVENIA 4,979 5,436 5,133 1,792 35 SPANIA 0 41 33 0 0 32 REGATUL UNIT 37 14 14 21 27 28 GIBRALTAR 1,962 27 EMIRATELE ARABE UNITE 10,188 24,674 4,292 19 TARILE DE JOS 24,953 154 0 96 26 14 STATELE UNITE 76,803 10,026 105,809 3 BELGIA 0 32,900 437 4 119 3 CROATIA 4,371 9,261 918 5 1 3 LUXEMBURG 0 1 1 CIPRU 0 REPUBLICA CEHA 44 89 97 0 0 0 DANEMARCA 0 BOSNIA SI HERTEGOVINA 5,387 CANADA 149 FEDERATIA RUSA 1,174,079 1,796,280 1,440,360 180,344 GEORGIA 7,491 POLONIA 2 4 1 0 QATAR 2,947 TURKMENISTAN 25 900 Total 1,943,182 2,623,992 2,240,361 3,183,232 2,812,030 2,406,044

(Citește și: ”Cum s-au scumpit carburanții în statele UE din cauza războiului din Orientul Mijlociu – în România prețul a crescut mai puțin decât în Vest: Situația pe țări”)

