Cât de mare e dependența României de importurile de petrol și combustibili – cum au crescut importurile de motorină din Turcia și India, țări care ”spală” petrol rusesc

România își acoperă aproximativ 75–80% din consumul de petrol și combustibili pe bază de petrol din importuri, un nivel sub media UE, dar care indică totuși o dependență semnificativă de surse externe, arată economiștii BCR Cercetare într-un raport de analiză.
Datele Eurostat citate de analiști arată că structura importurilor este puternic concentrată geografic, aproximativ 40% provenind din regiunea Caspică, în special din Kazahstan și Azerbaidjan, care reprezintă principalii furnizori.
Orientul Mijlociu contribuie cu circa 9% din total, dominat de Arabia Saudită, în timp ce Africa de Nord (în special Libia și Egipt) și America au, de asemenea, o contribuție relevantă.
”Graficul arată că majoritatea statelor UE au rate de dependență de peste 90–100%, reflectând absența producției interne. În acest context, România se situează sub media europeană, datorită producției interne încă existente, însă nivelul dependenței rămâne ridicat. Această structură indică o expunere la evoluțiile geopolitice din principalele regiuni exportatoare de petrol, în special din zona Caspică și Orientul Mijlociu. De menționat ca țara noastră are și rezerve care își permite să acopere consumul pentru câteva luni dacă este necesar”, arată analiștii BCR.
Dumitru Chisăliță: 25% din motorina importată în anul 2025 a provenit din țările Golfului. În ultimii ani, am înlocuit importul de țiței mai ieftin cu motorină mai scumpă din Turcia, India și Arabia Saudită
În același timp, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată într-o analiză că România a înlocuit țițeiul ieftin cu motorină scumpă, iar sancțiunile UE asupra Rusiei au schimbat doar traseul petrolului și combustibililor importați. Potrivit acestuia, 25% din motorina importată de România în anul 2025 a provenit din țările Golfului.
”În ultimii ani, am înlocuit importul de țiței mai ieftin cu motorină mai scumpă”, arată Chisăliță.
Potrivit acestuia, în ultimii ani, piața energetică europeană a trecut prin una dintre cele mai rapide reconfigurări din istoria sa. Invazia Ucrainei de către Rusia, în 2022, a declanșat un val de sancțiuni care a rupt, cel puțin formal, relația energetică directă dintre Uniunea Europeană și Moscova. România, integrată istoric în fluxurile petroliere din zona Mării Negre și din spațiul ex-sovietic, a resimțit această schimbare în mod particular.
Conform datelor INS, în 2020, aproximativ 68% din motorina importată de România provenea din Rusia. Până în 2024–2025, acest flux a dispărut aproape complet. În locul lui au apărut furnizori noi — Turcia, Arabia Saudită și India — ale căror exporturi către România au crescut exploziv.
Potrivit lui Chisăliță, multe rafinării din India, Turcia sau Arabia Saudită cumpără țiței rusesc vândut cu discount semnificativ după sancțiuni. Acest petrol este rafinat local, iar produsele rezultate — motorină, benzină sau kerosen — sunt exportate către Europa, în contextul în care, din punct de vedere juridic, produsul rafinat nu mai este considerat rusesc, deoarece originea legală devine țara unde a fost procesat.
”Creșterile sunt spectaculoase: importurile de motorină din Turcia au crescut cu peste 1000%, cele din India cu peste 1300%, iar cele din Arabia Saudită cu aproape 40.000%. Aceste cifre nu reflectă doar o diversificare comercială, ci o reorganizare structurală a lanțurilor globale de rafinare”, notează Dumitru Chisăliță.
Cantitatea de motorina importată în ultimii 6 ani:
|Tara
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|TURCIA
|59,239
|48,156
|121,768
|480,264
|648,102
|709,282
|ARABIA SAUDITA
|11,007
|174,675
|718,923
|450,454
|INDIA
|27,016
|73,603
|94,823
|941,234
|195,647
|390,157
|GRECIA
|42,802
|76,798
|36,935
|227,311
|315,241
|261,466
|UNGARIA
|428,858
|384,387
|123,399
|163,661
|161,284
|203,901
|ISRAEL
|32,942
|33,163
|14,013
|193,172
|112,175
|65,504
|BULGARIA
|53,927
|53,193
|118,354
|238,962
|227,779
|57,283
|KUWEIT
|67,458
|67,906
|56,052
|ITALIA
|172
|14,788
|167,232
|328,410
|57,360
|39,715
|AUSTRIA
|169
|13,603
|20,135
|141,758
|4,696
|36,915
|AZERBAIDJAN
|219
|36,651
|BAHRAIN
|27,750
|REPUBLICA KIRGIZSTAN
|24,614
|EGIPT
|151,208
|17,436
|SERBIA
|35,210
|43,107
|3,318
|10,891
|ALBANIA
|127
|6,304
|OMAN
|2,071
|5,500
|SLOVACIA
|15,092
|29,724
|17,387
|9,397
|23,586
|5,119
|GERMANIA
|1,325
|131
|5,912
|2,743
|7,269
|583
|FRANTA
|1,203
|1,733
|1,311
|1,048
|450
|305
|SLOVENIA
|4,979
|5,436
|5,133
|1,792
|35
|SPANIA
|0
|41
|33
|0
|0
|32
|REGATUL UNIT
|37
|14
|14
|21
|27
|28
|GIBRALTAR
|1,962
|27
|EMIRATELE ARABE UNITE
|10,188
|24,674
|4,292
|19
|TARILE DE JOS
|24,953
|154
|0
|96
|26
|14
|STATELE UNITE
|76,803
|10,026
|105,809
|3
|BELGIA
|0
|32,900
|437
|4
|119
|3
|CROATIA
|4,371
|9,261
|918
|5
|1
|3
|LUXEMBURG
|0
|1
|1
|CIPRU
|0
|REPUBLICA CEHA
|44
|89
|97
|0
|0
|0
|DANEMARCA
|0
|BOSNIA SI HERTEGOVINA
|5,387
|CANADA
|149
|FEDERATIA RUSA
|1,174,079
|1,796,280
|1,440,360
|180,344
|GEORGIA
|7,491
|POLONIA
|2
|4
|1
|0
|QATAR
|2,947
|TURKMENISTAN
|25
|900
|Total
|1,943,182
|2,623,992
|2,240,361
|3,183,232
|2,812,030
|2,406,044
