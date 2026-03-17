17 martie, 2026

Cât de mare e dependența României de importurile de petrol și combustibili – cum au crescut importurile de motorină din Turcia și India, țări care ”spală” petrol rusesc

De Razvan Diaconu

România își acoperă aproximativ 75–80% din consumul de petrol și combustibili pe bază de petrol din importuri, un nivel sub media UE, dar care indică totuși o dependență semnificativă de surse externe, arată economiștii BCR Cercetare într-un raport de analiză.

Datele Eurostat citate de analiști arată că structura importurilor este puternic concentrată geografic, aproximativ 40% provenind din regiunea Caspică, în special din Kazahstan și Azerbaidjan, care reprezintă principalii furnizori.
Orientul Mijlociu contribuie cu circa 9% din total, dominat de Arabia Saudită, în timp ce Africa de Nord (în special Libia și Egipt) și America au, de asemenea, o contribuție relevantă.


”Graficul arată că majoritatea statelor UE au rate de dependență de peste 90–100%, reflectând absența producției interne. În acest context, România se situează sub media europeană, datorită producției interne încă existente, însă nivelul dependenței rămâne ridicat. Această structură indică o expunere la evoluțiile geopolitice din principalele regiuni exportatoare de petrol, în special din zona Caspică și Orientul Mijlociu. De menționat ca țara noastră are și rezerve care își permite să acopere consumul pentru câteva luni dacă este necesar”, arată analiștii BCR.

Dumitru Chisăliță: 25% din motorina importată în anul 2025 a provenit din țările Golfului. În ultimii ani, am înlocuit importul de țiței mai ieftin cu motorină mai scumpă din Turcia, India și Arabia Saudită

În același timp, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată într-o analiză că România a înlocuit țițeiul ieftin cu motorină scumpă, iar sancțiunile UE asupra Rusiei au schimbat doar traseul petrolului și combustibililor importați. Potrivit acestuia, 25% din motorina importată de România în anul 2025 a provenit din țările Golfului.

”În ultimii ani, am înlocuit importul de țiței mai ieftin cu motorină mai scumpă”, arată Chisăliță.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, piața energetică europeană a trecut prin una dintre cele mai rapide reconfigurări din istoria sa. Invazia Ucrainei de către Rusia, în 2022, a declanșat un val de sancțiuni care a rupt, cel puțin formal, relația energetică directă dintre Uniunea Europeană și Moscova. România, integrată istoric în fluxurile petroliere din zona Mării Negre și din spațiul ex-sovietic, a resimțit această schimbare în mod particular.

Conform datelor INS, în 2020, aproximativ 68% din motorina importată de România provenea din Rusia. Până în 2024–2025, acest flux a dispărut aproape complet. În locul lui au apărut furnizori noi — Turcia, Arabia Saudită și India — ale căror exporturi către România au crescut exploziv.


Potrivit lui Chisăliță, multe rafinării din India, Turcia sau Arabia Saudită cumpără țiței rusesc vândut cu discount semnificativ după sancțiuni. Acest petrol este rafinat local, iar produsele rezultate — motorină, benzină sau kerosen — sunt exportate către Europa, în contextul în care, din punct de vedere juridic, produsul rafinat nu mai este considerat rusesc, deoarece originea legală devine țara unde a fost procesat.

”Creșterile sunt spectaculoase: importurile de motorină din Turcia au crescut cu peste 1000%, cele din India cu peste 1300%, iar cele din Arabia Saudită cu aproape 40.000%. Aceste cifre nu reflectă doar o diversificare comercială, ci o reorganizare structurală a lanțurilor globale de rafinare”, notează Dumitru Chisăliță.

Cantitatea de motorina importată în ultimii 6 ani:

Tara 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TURCIA           59,239            48,156               121,768            480,264            648,102            709,282
ARABIA SAUDITA                  11,007            174,675            718,923            450,454
INDIA           27,016            73,603                  94,823            941,234            195,647            390,157
GRECIA           42,802            76,798                  36,935            227,311            315,241            261,466
UNGARIA        428,858         384,387               123,399            163,661            161,284            203,901
ISRAEL           32,942            33,163                  14,013            193,172            112,175              65,504
BULGARIA           53,927            53,193               118,354            238,962            227,779              57,283
KUWEIT              67,458              67,906              56,052
ITALIA                172            14,788               167,232            328,410              57,360              39,715
AUSTRIA                169            13,603                  20,135            141,758                 4,696              36,915
AZERBAIDJAN                 219              36,651
BAHRAIN              27,750
REPUBLICA KIRGIZSTAN              24,614
EGIPT            151,208              17,436
SERBIA            35,210                  43,107                 3,318              10,891
ALBANIA                 127                 6,304
OMAN                 2,071                 5,500
SLOVACIA           15,092            29,724                  17,387                 9,397              23,586                 5,119
GERMANIA             1,325                 131                    5,912                 2,743                 7,269                    583
FRANTA             1,203              1,733                    1,311                 1,048                    450                    305
SLOVENIA              4,979                    5,436                 5,133                 1,792                      35
SPANIA                     0                   41                         33                        0                        0                      32
REGATUL UNIT                  37                   14                         14                      21                      27                      28
GIBRALTAR                 1,962                      27
EMIRATELE ARABE UNITE                  10,188              24,674                 4,292                      19
TARILE DE JOS           24,953                 154                            0                      96                      26                      14
STATELE UNITE           76,803            10,026            105,809                        3
BELGIA                     0            32,900                       437                        4                    119                        3
CROATIA             4,371              9,261                       918                        5                        1                        3
LUXEMBURG                        0                        1                        1
CIPRU                        0
REPUBLICA CEHA                  44                   89                         97                        0                        0                        0
DANEMARCA                        0
BOSNIA SI HERTEGOVINA              5,387
CANADA                149
FEDERATIA RUSA     1,174,079      1,796,280            1,440,360            180,344
GEORGIA                    7,491
POLONIA                      2                            4                        1                        0
QATAR                 2,947
TURKMENISTAN                   25                    900
Total     1,943,182      2,623,992            2,240,361         3,183,232         2,812,030         2,406,044

