Analiză FT: Criza locuințelor împinge generația Z către criptomonede și nihilism economic

Tinerii din generația Z sunt adesea criticați pentru că ar fi leneși sau iresponsabili. Cu toate acestea, cercetările recente sugerează că multe dintre comportamentele lor — reducerea efortului la muncă, cheltuieli mai mari pentru recreere și investiții riscante, inclusiv în criptomonede — sunt răspunsuri raționale la o realitate economică dură: imposibilitatea de a-și permite o locuință, potrivit Financial Times.

Un studiu realizat de economiști de la Universitatea din Chicago și Universitatea Northwestern din SUA arată că tinerii care nu au perspective reale de a cumpăra o casă își asumă mai multe riscuri financiare. Cei care pot ajunge să dețină o locuință, sau deja o au, muncesc mai mult și au un comportament financiar mai moderat. Aceleași tendințe se observă și în Marea Britanie: chiriașii tineri fără șanse să strângă avans sunt mult mai predispuși la pariuri online și alte comportamente financiare riscante.

Legătura dintre inaccesibilitatea locuințelor și comportamentul economic pare a fi cauzală. Pe măsură ce tinerii realizează că nu își pot permite o casă, ei recurg la „pariuri riscante” și „nihilism financiar” — de ce să economisești și să muncești dacă nu ajungi nicăieri? În același timp, cei mai bine poziționați economic își restrâng cheltuielile și muncesc mai mult.

Această situație explică și schimbarea în atitudinea față de muncă. Generația Z este adesea văzută ca lipsită de reziliență, dar realitatea este că, fără perspectiva de a deține o locuință, efortul profesional pare inutil, notează publicația.

De asemenea, ajutorul părinților devine esențial pentru a urca „scara locuințelor”. Pentru majoritatea tinerilor, problema nu este gradul de îndatorare (ponderea ratei în salariu) ci avansul pentru locuință, care poate dura decenii pentru a fi strâns.

***