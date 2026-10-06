Analiză FMI: O creștere cu un punct procentual a impozitului pe profit reduce investițiile străine cu circa 0,5% din PIB în trei ani

O creștere cu un punct procentual a ratei impozitului pe profit într-o țară, comparativ cu alte state, este asociată cu o reducere cumulată a intrărilor de investiții străine directe de aproximativ 0,5% din PIB în trei ani, potrivit unei analize publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI).

„Pe măsură ce profiturile devin mai puțin sensibile la diferențele de impozitare, investițiile reale devin mai sensibile”, arată FMI, în analiza privind modul în care politicile de combatere a evitării fiscale schimbă competiția dintre state pentru atragerea companiilor globale.

Schimbarea este legată de reformele fiscale internaționale care au redus posibilitatea multinaționalelor de a transfera profiturile către jurisdicții cu impozitare mai redusă. În acest context, diferențele dintre ratele de impozitare continuă să conteze pentru deciziile privind localizarea investițiilor.

„O creștere cu un punct procentual a ratei impozitului pe profit, în raport cu alte țări, este asociată cu o reducere cumulată a fluxurilor de investiții străine directe de aproximativ 0,5% din PIB în trei ani”, potrivit estimării FMI.

Fondul notează că statele continuă să reacționeze la modificările de taxe din alte economii. „O reducere cu un punct procentual a ratelor de impozitare pe profit din alte țări este asociată, în medie, cu o reducere de aproximativ 0,4 puncte procentuale a ratei interne”, arată analiza.

Reacția este însă diferită în funcție de nivelul de dezvoltare al economiilor. „Concurența fiscală este mai puternică între țările aflate în stadii similare de dezvoltare”, potrivit FMI.

În același timp, competiția prin reducerea ratelor standard de impozitare s-a temperat. FMI arată că „tendința de scădere a ratelor standard ale impozitului pe profit s-a redus începând de la mijlocul anilor 2010”, evoluție care coincide cu intensificarea eforturilor internaționale de combatere a transferului artificial al profiturilor.

De la atragerea profiturilor la atragerea activității economice

Potrivit FMI, schimbarea regulilor fiscale modifică și obiectivul competiției dintre guverne. În trecut, activele intangibile — inclusiv brevetele, software-ul, datele și mărcile — puteau fi relocate relativ ușor, permițând companiilor să separe locul în care obțineau profituri de locul în care desfășurau activitatea economică.

„Politicile care limitează transferul profiturilor fac mai dificilă separarea locului în care sunt raportate profiturile de locul în care se desfășoară activitatea economică”, arată FMI.

În consecință, statele trebuie să concureze mai mult pentru investițiile și activitatea economică efective. „Pe măsură ce legătura dintre profituri și activitatea economică reală se consolidează, stimulentele fiscale sunt mai susceptibile să influențeze deciziile reale de investiții”, potrivit analizei.

FMI avertizează însă că o cursă pentru reducerea impozitelor poate avea costuri care depășesc granițele țării care ia măsura. Reducerea taxelor într-o economie mare poate atrage capital din alte țări și poate afecta producția acestora.

„Efectele negative ale realocării capitalului pot depăși efectele pozitive generate de creșterea cererii de importuri”, explică Fondul.

Impactul depinde și de modul în care este finanțată reducerea taxelor. Dacă guvernele se împrumută pentru a compensa veniturile pierdute, „ratele reale ale dobânzilor pot crește, reducând investițiile nu doar în economia care reduce taxele, ci și în alte economii”.

Iar dacă celelalte state răspund prin reduceri similare, avantajul inițial se diminuează. Fondul subliniază că politicile împotriva evitării fiscale pot fi deosebit de importante pentru economiile emergente și în curs de dezvoltare, unde impozitul pe profit reprezintă o sursă importantă de venituri pentru finanțarea investițiilor publice.

„Limitarea transferului profiturilor poate proteja veniturile fiscale și poate permite guvernelor să finanțeze bunuri publice care susțin creșterea pe termen lung”, arată FMI.

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