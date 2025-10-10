Agenția Fitch, analiză după rectificarea bugetară: Dificultăți politice în oprirea deteriorării finanțelor României – Deficitul scade lent – Avertismentele și prognozele actualizate

Agenția de rating Fitch a publicat, vineri, un scurt comentariu pentru investitorii internaționali despre situația economică, bugetară și politică a României după rectificarea bugetară.

În nota lor, analiștii Fitch spun că ”revizuirea ascendentă a deficitului bugetar al României din 2025 evidențiază dificultatea de a opri deteriorarea severă a finanțelor publice și de a implementa măsuri de consolidare suficient de ferme care să reducă deficitele mari și să stabilizeze datoria pe termen mediu”.

Conform analiștilor Fitch, ”măsurile fiscale suplimentare pot întâmpina dificultăți de implementare pe fondul uzurii procesului de consolidare, al creșterii economice modeste și al incertitudinii politice persistente”.

Avertisment de la Fitch: Deficitele scad lent, datoria va depăși cu 10 puncte procentuale media țărilor cu rating similar României

Conform rectificării bugetare, deficitul din acest an va fi de 8,4% din PIB, în creștere față de ținta de 7% stabilită în bugetul din februarie. Agenția de rating punctează că deși revizuirea reflectă într-o anumită măsură o performanță mai slabă a veniturilor (excluzând măsurile din pachetul fiscal din iulie), principalele ajustări vizează cheltuielile, care au fost majorate cu 27,8 miliarde lei (echivalentul a 1,6% din PIB, potrivit estimărilor Fitch) – în special plățile cu dobânzile, asistența socială și cheltuielile din domeniul sănătății.

Rectificarea bugetară înseamnă că deficitul fiscal total al României, în termeni cash, va scădea cu doar 0,3 puncte procentuale, de la 8,7% din PIB în 2024 – în timp ce deficitul primar se va reduce cu 1,1 puncte procentuale. Asta în pofida înghețării inițiale a cheltuielilor anunțate în ianuarie 2025 de guvernul anterior și a pachetului fiscal din iulie, introdus de noua coaliție de patru partide – pachet a cărui contribuție fusese estimată inițial la 1,1% din PIB. Situația subliniază dificultățile generate de presiunile din zona cheltuielilor sociale, de costurile mai mari ale împrumuturilor și de creșterea economică slabă, care îngreunează atingerea unei reduceri a deficitului compatibile cu stabilizarea datoriei publice pe termen mediu”, scriu analiștii Fitch în raportul lor.

Prognozele actualizate ale Fitch: deficit ESA de 8,5% din PIB în 2025, creștere PIB de +0,7% – Deficite mari și în 2026 și 2027

Prognozele noi ale agenției de rating estimează că deficitul bugetar ESA al României se va reduce la 8,5% din PIB în 2025, față de nivelul record de 9,3% din anul precedent.

”Cu toate acestea, nivelul foarte ridicat de la care se pornește ne face să estimăm doar o scădere graduală (a deficitului ESA) – până la 7% în 2026 și 6,5% în 2027.

Un astfel de parcurs al deficitului, combinat cu o creștere economică modestă – +0,7% în 2025, respectiv +1,2% în 2026 și 2027 – va duce la o creștere rapidă a datoriei publice a administrației generale, de la 54,8% din PIB în 2024 la 59% în 2025 (puțin peste media categoriei de rating „BBB”), urmând să atingă 65,6% în 2027, cu peste 10 puncte procentuale peste media estimată pentru categoria BBB”, arată agenția de rating.

Agenția de rating vede riscuri de implementare pentru consolidarea bugetară

În același timp, analiștii Fitch avertizează că ”perspectivele de reducere a deficitelor și de stabilizare a datoriei sunt esențiale pentru rezolvarea Perspectivei Negative asociate ratingului de țară al României („BBB-”)”, confirmat de Fitch la 15 august.

”Guvernul a formulat măsuri suplimentare de consolidare fiscală, inclusiv un al doilea pachet concentrat pe reducerea cheltuielilor, în special la nivelul administrațiilor locale. De asemenea, prelungirea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public până în 2026 este deja legiferată, iar guvernul a indicat că un al treilea pachet fiscal ar putea fi prezentat în cursul lunii octombrie.

Având în vedere dimensiunea mare a deficitului și procesul de consolidare multianual, una dintre principalele provocări o reprezintă restabilirea credibilității politicii fiscale, mai ales după revizuirile repetate ale țintelor bugetare din 2024, când deficitul a crescut de la ținta inițială de 5% la un nivel efectiv de 8,7% din PIB (cash). Noile pachete fiscale ar trebui să demonstreze angajamentul ferm al guvernului pentru reducerea deficitului”, arată Fitch în nota sa de analiză.

În același timp, Fitch face trimitere și la riscurile de implementare efectivă a consolidării bugetare.

”Unele dintre măsurile propuse în al doilea pachet, inclusiv reducerile pensiilor speciale, sunt supuse revizuirii Curții Constituționale. Incertitudinea politică s-a redus considerabil după alegerea președintelui Nicușor Dan, în luna mai, și formarea unui guvern cu o majoritate confortabilă, însă sprijinul politic pentru măsuri suplimentare de austeritate nu este garantat, având în vedere costurile politice și posibila opoziție internă. Premierul Ilie Bolojan a amânat, de exemplu, propunerea de reducere a cheltuielilor administrative cu cel puțin 10%, din cauza rezistenței partenerilor de coaliție”, arată analiștii Fitch.

Ce ar putea salva economia

În ceea ce privește noua țintă de deficit pentru 2025, Fitch notează că ea a fost convenită cu Comisia Europeană, care a colaborat cu Guvernul la elaborarea planului de ajustare fiscală al României.

”Disponibilitatea fondurilor europene – în special mecanismul de redresare și reziliență (PNRR), în valoare totală de 21,6 miliarde euro (echivalentul a 6,1% din PIB-ul estimat pentru 2025) – va reprezenta singurul stimul semnificativ cu efect anticiclic, asigurând o bază minimă de susținere pentru creșterea PIB-ului pe termen scurt. În plus, România va accesa și instrumentul financiar SAFE”, mai punctează analiștii Fitch.

Aceștia arată că dobânzile la care se finanțează România s-au îmbunătățit ușor, odată cu reducerea incertitudinii politice și creșterea apetitului investitorilor pentru activele din piețele emergente.

”România a emis, pe 2 octombrie, trei euroobligațiuni în valoare totală de 4 miliarde euro, cu maturități la 7, 10 și 20 de ani, la un randament mediu de 6,1%. Menținerea încrederii investitorilor rămâne crucială pentru finanțarea deficitelor gemene ale României”, mai arată analiștii agenției de rating.

***