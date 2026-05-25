Analiză Expert Forum privind dependența de subvenții a partidelor – Cheltuieli de aproape 5 mld. lei în ultimii 7 ani, majoritatea banilor s-au dus către presă și propagandă

Partidele politice și organizațiile minorităților naționale au avut, în ultimii șapte ani, venituri și cheltuieli de aproape cinci miliarde de lei, conform unui raport publicat luni de think-tank-ul Expert Forum, raport ce arată nevoia de reformare urgentă a sistemului de subvenționare a acestor formațiuni.

Anul, 92 de partide politice și organizații ale minorităților naționale pentru care existau declarații fiscale publicate până la 14 mai au avut venituri totale de aproximativ 705 milioane de lei.

Recordul istoric a fost atinsă însă în 2024, an în care au fost organizate toate cele patru tipuri de alegeri (locale, europene, prezidențiale și parlamentare) și veniturile partidelor au însumat 1,5 miliarde de lei.

Principalele surse de venit pentru partide sunt subvențiile de la bugetul de stat și împrumuturile decontate ulterior de la buget, donațiile fiind semnificativ mai mici.

Dependența de fondurile publice

Raportul veniturilor din subvenții versus venituri totale anuale declarate la ANAF variază de la 50% până la 80% în ultimii 2 ani, iar în anii neelectorali, procentul de subvenții din total e mai mare, constată analiza Forum Expert.

Veniturile declarate contabil ale celor mai mari partide, în anul 2025:

AUR a ajuns la aproximativ 90,8 milioane de lei

PSD la 79 de milioane

PNL la 69 de milioane

USR la 65,7 milioane.

„Chiar și așa, nivelul finanțărilor rămâne consistent, iar dependența partidelor de fonduri publice și de împrumuturi ridică probleme importante de acces echitabil la resurse, transparență și control eficient”, menționează analiza, care a calculat sumele pe diferitele categorii de venituri:

Veniturile private, din donații, cotizații și împrumuturi, reprezintă mai puțin de o treime din totalul finanțării partidelor.

Cotizațiile au însumat 40,6 milioane de lei, însă doar o parte foarte mică a acestora a provenit de la cotizanți mari. Dacă ne uităm, de exemplu, la datele legate de cotizații, putem vedea că doar 2 și 20% din fonduri, depinzând de an, reprezintă cotizații în valoare de peste 10 SMB – în practică, despre restul cotizanților nu putem afla prea multe, mai ales dacă RVC-urile nu se publică integral. Considerăm că publicarea nu ar trebui să înceapă chiar de la cele mai mici cotizații, însă transparența finanțării trebuie asigurată atunci când sumele depășesc anumite valori.

Mult mai importante sunt împrumuturile, care au ajuns la 112 milioane de lei. PSD a înregistrat cea mai mare valoare a împrumuturilor, 83 de milioane de lei, fiind urmat de AUR, cu 25,8 milioane, PUSL cu 1,9 milioane de lei, USR cu 970 mii de lei. PNL a luat doar 30.000 de lei împrumut (PNL Botoșani).

Donațiile au fost semnificativ mai mici: cele mai semnificative, colectate de la persoane fizice peste pragul de 10 salarii minime brute au însumat 6,6 milioane de lei, iar cele de la persoane juridice aproximativ 692.000 de lei. La persoanele fizice, cea mai mare parte din bani provine de la PNL – 3 milioane de lei, USR – 1,3 milioane de lei și PSD – 900 de mii de lei. La persoane juridice au declarat fonduri PNL – 419.600 lei, PUSL – 200.000 lei, USR – 55.892 lei și UDMR 17.000 lei.

Subvențiile

În 2025, cele opt partide au primit subvenții în valoare de 232 de milioane de lei, arată analiza:

PSD – 76,9 milioane de lei

AUR – 45,5 mil. lei

PNL 41,9 mil lei

USR 29,8 mil lei

SOS România 19,8 mil lei

POT 15,9 mil lei

PMP și Forța Dreptei câte un milion de lei.

Cea mai mare pondere a cheltuielilor – presă și propagandă

În 2025, partidele au cheltuit 244 de milioane de lei, arată raportul, care detaliază:

Majoritatea banilor cheltuiți provin de la PSD – 97 de milioane de lei, AUR – 39,9 de milioane și PNL 41 de milioane de lei. USR a cheltuit 37,4 de milioane de lei. SOS România a cheltuit 16,8 milioane de lei, iar POT 8,5 milioane de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (117 de milioane de lei, 48%), personal (27 mil. de lei, 11%) și investiții in bunuri mobile și imobile (aproape 22 milioane de lei, 9%). Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 13 milioane de lei, iar pentru consultanță politică 11 milioane de lei.

PSD, USR (câte 126%) și PMP (135%) au cheltuit în 2025 mai mult decât au primit. Reamintim că partidele pot economisi banii de la un an la altul, întrucât nu sunt obligate să returneze fonduri, cum fac de regulă instituțiile publice din România. POT a cheltuit 54% din banii primiți, PNL 98%, AUR 88%, iar SOS România 85%.

Venituri în avans de 57 de milioane de lei la partidele parlamentare care primesc subvenții, care cel mai probabil reprezintă economii provenite din astfel de fonduri.

