Erste, despre tendința de scădere a dobânzilor Guvernului: România și-a finalizat programul de finanțare pe 2025

Dobânzile la obligațiunile guvernamentale în lei au scăzut ușor în ultima săptămână, apropiindu-se de 6,9% în cazul obligațiunilor pe termen lung (10 ani). Analiștii Erste Group Bank pun evoluția pe seama reducerii împrumuturilor lunare în final de an și a semnalelor din partea oficialilor Trezoreriei de stat din Ministerul Finanțelor, care au transmis că vor reduce împrumuturile pe piețele externe în 2026.

Față de acum 30 de zile, dobânzile sunt mai jos pe toate maturitățile cu între 40 și 50 de puncte de bază (0,4%-0,5%).

”Piețele obligațiunilor din Europa Centrală și de Est au înregistrat puține mișcări săptămâna trecută, cu excepția notabilă a României. Randamentele obligațiunilor românești au continuat să scadă, susținute de faptul că agenția de datorie a finalizat deja ținta de emisiune netă pentru acest an”, arată analiștii Erste într-un raport pentru investitori.

Rocadă în 2026: Împrumuturile mai reduse de pe piețele externe vor fi înlocuite de finanțările mai mari de pe SAFE și PNRR

În același timp, aceștia fac trimitere la o declarație a directorului Trezoreriei de stat, Ștefan Nanu, care a precizat pentru Bloomberg săptămâna trecută că România își va reduce anul viitor împrumuturile de pe piețele externe.

”Împrumuturile din ultimele două luni ale anului 2025 sunt așteptate să fie mai mici decât rambursările programate, ceea ce va duce la o emisiune netă ușor negativă și va exercita presiune descendentă asupra randamentelor. În plus, șeful agenției române de datorie a anunțat o reducere semnificativă a emisiunilor externe planificate pentru anul viitor — doar 10–11 miliarde de euro, comparativ cu aproximativ 18 miliarde de euro atrase în 2025. Acest nivel mai scăzut al împrumuturilor externe este așteptat să fie compensat printr-o finanțare crescută din partea Mecanismului de Redresare și Reziliență al UE (PNRR – n.r.) și din fondurile de apărare SAFE”, mai explică analiștii.

Amintim că prima de risc a României s-a ameliorat luna trecută după trecerea de CCR a Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru corectarea deficitului bugetar, respectiv după rămânerea în funcție a premierului Ilie Bolojan, în contextul declarării reformei pensiilor speciale ale magistraților ca neconstituțională.

