miercuri

17 septembrie, 2025

Stiri

Analiză Consiliul Concurenței: Prețurile alimentelor de bază au crescut, în medie, mai puțin decât majorarea TVA

De Vladimir Ionescu

17 septembrie, 2025

Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august față de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenței pe baza datelor furnizate de șase mari rețele comerciale.

Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că unii comercianți au majorat prețurile la alimentele de bază înainte de expirarea plafonării, în septembrie. De altfel, social-democrații se opun deciziei guvernului Bolojan de a renunța la prelungirea acestei plafonări, măsura fiind un nou motiv de dispută în coaliție.

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, susține că nu agreează ideea de a plafona preţurile în economia de piaţă, argumentând că „astfel de instrumente nu-şi au locul pentru că creează distorsiuni mari în economie”, potrivit unei intervenții la Digi24.


Președintele Consiliului Concurenței susține că datele din piață sugerează că retailerii se luptă să își păstreze clienții, dar și că prețurile alimentelor au crescut mai puțin decât ele ale altor mărfuri și servicii.

„Așa cum era de așteptat, prețurile produselor sezoniere au scăzut. În ceea ce privește prețurile celorlalte alimente din coșul zilnic de consum, am observat creșteri sub cele care rezultă din modificarea TVA, ceea ce înseamnă că marii retaileri și furnizorii lor au absorbit o parte din majorări, în luna august. Acest lucru arată că piața și concurența funcționează, întrucât companiile se luptă să își păstreze clienții, cu prețuri atractive. De altfel, prețurile alimentelor au crescut mai puțin decât prețurile produselor nealimentare sau serviciilor”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Produsele non-sezoniere care au înregistrat creșteri ale prețurilor mai mari decât majorarea TVA sunt următoarele: carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) și unt (+4,03%).

În același timp, scăderi ale prețului la raft au fost observate pentru următoarele categorii de bunuri: pulpă de porc cu os (-2,52%), pulpă de porc fără os (-2,03%), spată de porc (-2,19%), margarină (-3,77%), usturoi (-3,51%), făină (-1,9%), fasole (-0,69%), bulion (-0,14%) și orez (-0,09%).

Bunurile sezoniere (legume și fructe) au înregistrat evoluții mai pronunțate, după cum era de așteptat. Astfel, prețurile au scăzut pentru prune (-61,34%), pepene (-46,17%), struguri (-41,38%), ardei Bianca (-31,92%), ardei Kapia (-22.01%), cartofi (-30,75%), ceapă (-32,74%), dar au crescut la castraveți (22,03%), mere Golden (21,98%) și mere roșii (22,25%).


Însă, per total, prețurile alimentelor din coșul de consum, care include atât produsele sezoniere, cât și non-sezoniere au scăzut, în medie, cu 4,18%, în luna august față de iunie, în special datorită fructelor și legumelor de vară, al căror preț a scăzut semnificativ.

„Noi vom monitoriza în continuare prețurile alimentelor de bază, care sunt influențate, pe lângă creșterea TVA, și de alți factori cum sunt prețurile carburanților și energiei electrice. Dincolo de acest vârf al inflației, creșterea prețurilor în România este rezultatul deficitului bugetar mare, iar pentru a asigura stabilitatea prețurilor trebuie să respectăm calendarul reducerii acestuia”, a adăugat președintele autorității de concurență.

Analiza a fost realizată pe baza datelor transmise de principalii șase retaileri: Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi și Selgros și include bunurile alimentare de bază aflate sub incidența Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului de plafonare a adaosurilor comerciale (OUG 67/2023, OUG 89/2023 si OUG 5/2024). Acestea stabilesc măsuri temporare de combatere a creșterii excesive a prețurilor la 46 de grupe de alimente de bază și sunt valabile până la data de 30 septembrie 2025.

(Citește și: ”Guvernul a modificat lista produselor cu adaos comercial limitat în următoarele 60 de zile. Mecanismul de verificare a prețurilor”)

***


