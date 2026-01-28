Analiză: România – Locul 3 la producția de țiței din UE, locul 14 la prețuri. De ce nu e benzina și motorina ieftină în România și UE și unde suntem în clasamentul european / Comparația taxelor cu SUA

România se află într-o situație care, la prima vedere, pare paradoxală: deși este al treilea cel mai mare producător de țiței din Uniunea Europeană, după Italia și Danemarca, prețul carburantului la pompă o plasează abia în prima jumătate a clasamentului european, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

”În 2024, producția internă a ajuns la aproximativ trei milioane de tone de țiței, un volum deloc neglijabil. Totuși, această realitate nu se reflectă direct în prețurile plătite de șoferi, iar explicația ține mai puțin de cât petrol scoatem din pământ și mai mult de modul în care funcționează piața și mai ales impunerile fiscale”, arată Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Factorii care determină prețul la pompă. Cât din prețul final e reprezentat de taxe

Acesta arată că benzina și motorina nu sunt produse brute, ci rezultatul unui lanț complex de rafinare, transport, stocare și distribuție.

Prețul lor nu este stabilit în funcție de costul local de extracție, ci de cotații regionale și internaționale ale produselor petroliere finite. Chiar dacă țițeiul este extras în România, acesta intră într-o piață deschisă, unde poate fi vândut acolo unde prețul este mai avantajos. Același mecanism funcționează și invers: produsele finite pot fi importate la prețuri dictate de piața europeană sau chiar piața sud-est europeană. Astfel, chiar și o țară producătoare ajunge să plătească prețuri apropiate de media regională.

”România dispune de rafinării importante și de o capacitate semnificativă de procesare, însă nu este complet independentă. O parte din consum este acoperită din importuri, fie de țiței, fie de produse petroliere finite. În plus, rafinăriile nu pot procesa orice tip de țiței fără costuri suplimentare sau pierderi de randament, iar «mixul» dintre țițeiul local și cel importat influențează direct costul final pe litru. Toate aceste detalii tehnice se adună și se regăsesc, într-un fel sau altul, în prețul de la pompă”, mai explică Chisăliță.

Acesta punctează că prețul mare la pompă este dat de taxe, în condițiile în care accizele și TVA-ul, în România, reprezintă peste jumătate din prețul final al benzinei.

Majorarea TVA-ului și accizelor a împins România în sus în clasamentele de preț

Acciza este o sumă fixă pe litru, iar TVA-ul se aplică peste valoare, inclusiv peste acciză, ceea ce amplifica efectul fiscal. Majorarea accizei la 1 ianuarie 2026 și a cotei standard de TVA la 21% a accentuat această pondere, împingând România mai sus în clasamentele de preț, chiar dacă nu se apropie de nivelurile din țările nordice sau vest-europene, unde taxa este și mai ridicată, mai afirmă Dumitru Chisăliță.

Comparație pondere taxe în prețul benzinei (2025):

Țara Pondere total taxe (accize + TVA) din preț (%) Olanda 65% Italia 62% Germania 60% Franța 60% România 55% Austria 54% Suedia 47% Polonia 46% Bulgaria 45% Spania 43%

”De aici apare și senzația că România este «scumpă» în comparație cu vecinii săi. Diferențele de taxă, cursul valutar, costurile logistice și structura pieței locale pot muta o zonă cu câteva poziții în clasament de la o lună la alta. Astfel, locul 14 nu este un verdict definitiv, ci o fotografie de moment. În realitate, România nu are cele mai mari prețuri din Europa, dar nici avantajul pe care mulți l-ar aștepta la o țară producătoare de țiței. În final, legătura dintre producție și preț se rupe din mai multe direcții: producția internă este insuficientă pentru consum, piața stabilește prețurile, rafinarea și logistica au costuri reale, iar taxele cântăresc decisiv. Toate acestea fac ca prețul carburantului din România să graviteze în jurul mediei europene, demonstrând că, în economia modernă, resursa din subsol nu mai garantează automat un preț mic la pompă”, mai punctează președintele AEI.

Taxele în creștere au decuplat prețul carburantului de barilul de țiței. Cum e taxat carburantul în SUA, unde nu există TVA

Specialistul în energie mai puncteaază că, în mod normal, o scădere atât de puternică a prețului țițeiului (-52%) ar fi trebuit să ducă la o scădere clară a prețului produselor petroliere sau cel puțin la stagnare. Faptul că prețul final a crescut cu circa 21% în același interval indică faptul că: creșterea accizei (77%) (și a taxelor conexe – 2%) a anulat complet efectul ieftinirii petrolului și a împins prețul final în sus.

”În perioada 2020–2026, prețul benzinei și motorinei a devenit mult mai puțin dependent de prețul petrolului și mult mai dependent de fiscalitate (taxe și accize). Dintr-o comparație cu SUA se constată că există o diferență fundamentală între taxarea pe motorină/benzină între SUA și UE: în SUA este de 15-16%, în UE de 45-65%. În SUA taxarea e preponderent „pe volum” (cenți/galon), fiind formată din taxă federală diesel la care se adaugă taxe de stat (variază de la stat la stat). O medie folosită frecvent în analize este de 60,29 ¢/galon. De precizat în SUA nu există TVA”, mai explică Chisăliță.

În plus, arată analistul, taxele anuale plătite în SUA pentru 100.000 de km parcurși sunt de circa 5.590 €/an.

”În UE, în prețul produselor petroliere există acciză, TVA (care se aplică și peste acciză) și alte componente. Comisia Europeană publică săptămânal prețuri cu și fără taxe , plus TVA/accize pe țări. În UE acciza minimă la diesel este 0,330 €/l, iar multe țări sunt peste. Taxe anuale în UE ținând seama de diferitele taxe naționale, plătite pentru 100.000 de km parcursi: 21.000–33.000 €/an. Comparând SUA (5.590 €/an) cu UE (21.000–33.000 €/an) pentru aceiași 100.000 km, diferența de taxe este de ~4–7 ori mai mare.

Această taxă nu lovește doar consumatorul final. Ea rupe competitivitatea exporturilor europene . Un produs fabricat în Germania și livrez în Italia sau Polonia, astfel marfa poartă pe ea cca 300 sute de euro taxe pe carburant. Un produs american transportat aceeași distanță plătește de patru sau cinci ori mai puțin. Europa începe competiția globală cu frâna trasă”, conchide Dumitru Chisăliță.

