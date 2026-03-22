Analiză Bruegel – Cum este afectată China de războiul din Iran. Prelungirea conflictului va agrava consecințele

Perturbarea fluxurilor energetice globale provocată de atacurile Statelor Unite și ale Israelului împotriva Iranului reprezintă o încercare grea pentru securitatea energetică, reziliența exporturilor și strategia geopolitică a Chinei, cel mai mare importator de petrol din lume, arată o analiză Bruegel.

Deși rezervele masive de petrol ale Beijingului și diversificarea surselor de aprovizionare oferă o protecție pe termen scurt, un conflict prelungit în jurul Iranului ar putea agrava presiunile economice interne și submina obiectivele globale ale Chinei.

Accesul la petrolul iranian a fost întrerupt

Iranul a servit mult timp ca o sursă vitală și ieftină de energie pentru China. Acest lucru a fost valabil în special din 2021, când a fost semnat acordul de cooperare pe 25 de ani între Iran și China, care asigura Chinei petrol în valoare de 400 de miliarde de dolari la prețuri sub cele de pe piață, în schimbul investițiilor în infrastructura Iranului și al cooperării în domeniul securității. Până la sfârșitul anului 2025, China importa până la aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi (mbd) din Iran, reprezentând 13% din totalul importurilor sale de țiței și aproximativ 80% până la 90% din exporturile de petrol ale Teheranului.

Petrolul iranian era adesea redirecționat pentru a ocoli sancțiunile SUA. Pentru a evita riscul reputațional și financiar asociat importului de petrol sancționat, acest petrol a fost cumpărat în principal de rafinării private mici, de tip „teapot”, mai degrabă decât de marile companii petroliere de stat chineze. Petrolul iranian a fost plătit în renminbi prin intermediul noului Sistem de Plăți Interbancare Transfrontaliere al Chinei (CIPS), pentru a evita rețeaua de mesagerie SWIFT pentru plăți internaționale, care ar fi putut semnala tranzacțiile financiare sancționate autorităților occidentale.

Vânzarea de petrol către China, chiar dacă la prețuri mici, a reprezentat o importantă sursă de supraviețuire pentru Iran. Cu toate acestea, veniturile din vânzările de petrol puteau fi utilizate doar pentru a importa bunuri din China sau pentru a plăti companiile chineze pentru serviciile lor. Astfel, Iranul a devenit din ce în ce mai dependent de China atât în ceea ce privește exporturile, cât și importurile.

De la începerea atacurilor SUA-Israel din 28 februarie, producția și exporturile iraniene s-au prăbușit pe fondul distrugerii infrastructurii și al opririi transportului maritim. Pentru China, acest lucru a creat un deficit imediat de 1 mbd până la 1,4 mbd în importurile de petrol din Iran. Rafinăriile de tip „teapot” au pierdut accesul la țițeiul ieftin și se confruntă cu prețuri ridicate de înlocuire pe o piață deja tensionată de tensiunile globale.

Din motive de securitate economică, China s-a pregătit pentru o eventuală criză energetică generată de amenințările SUA la adresa Iranului, care s-au intensificat la începutul anului 2026. În primele două luni ale anului, importurile chineze de petrol au crescut cu 16% în vederea constituirii de stocuri.

Rusia a exportat cu aproximativ 300.000 de barili pe zi mai mult către China în ianuarie și februarie (până la aproximativ 2,1 milioane de barili pe zi), deși pentru China acest lucru nu este deloc suficient. Importurile de petrol ale Chinei din Golf, blocate acum în Strâmtoarea Hormuz, sunt cel puțin duble față de cantitatea importată din Rusia (5,4 milioane de barili pe zi prin Hormuz către China).

Cu alte cuvinte, pe termen scurt, China trebuie să facă față în continuare consecințelor întreruperii bruște a unei părți importante din importurile sale de petrol la prețuri sub cele de pe piață, în contextul unei creșteri a prețului petrolului, care ar putea să se mențină cu ușurință în jurul valorii de 100 de dolari pe baril pentru o perioadă îndelungată. Modelarea standard a sensibilității Chinei la prețurile petrolului indică o reducere de 0,5% a PIB-ului pentru o creștere de 25% a prețurilor petrolului (Rasmussen și Roitman, 2011). Acest lucru ilustrează miza pentru China.

Impactul închiderii Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Hormuz, prin care trec aproximativ 20% din petrolul mondial și volume semnificative de GNL, este, la momentul redactării acestui articol, efectiv închisă. China își procură aproximativ jumătate din țiței și 30% din GNL de la furnizori precum Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

O închidere prelungită a Golfului Persic riscă să provoace penurii, o creștere vertiginoasă a costurilor de transport și de asigurare și să declanșeze o concurență acerbă pentru mărfurile redirecționate (deși unele nave sub pavilion chinez par să-și fi asigurat trecerea prin Strâmtoarea Ormuz).

Pe lângă o eventuală deschidere selectivă a Strâmtorii Hormuz, rezervele de siguranță ale Chinei sunt impresionante: rezervele strategice și comerciale se ridică la aproximativ 1,3–1,4 miliarde de barili, acoperind importurile pe o perioadă de aproximativ patru luni. Aprovizionarea terestră din Rusia prin conducte asigură o diversificare suplimentară, deși cu anumite limitări.

În primul rând, conductele par să funcționeze deja la capacitate maximă, iar transporturile maritime suplimentare din Rusia sunt compromise de lipsa de petroliere a Rusiei.

În plus, la 5 martie, SUA au emis o derogare de 30 de zile care permite Indiei să importe țiței rusesc pentru a atenua impactul negativ al închiderii Strâmtorii Hormuz. Acest lucru face mai dificil pentru China să absoarbă orice capacitate de producție disponibilă pe care Rusia ar putea să o aibă.

Astfel, China se află într-o poziție mai favorabilă decât majoritatea țărilor asiatice în ceea ce privește criza energetică generată de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului. Acest lucru se reflectă în impactul redus asupra piețelor financiare chinez, moneda națională revenind la nivelul anterior la jumătatea lunii martie.

Perturbarea exporturilor

Dincolo de energie, criza iraniană afectează produsele din avalul lanțului de aprovizionare cu petrol care sunt produse în regiunea Golfului, inclusiv îngrășămintele și dioxidul de sulf esențiale pentru producerea aluminiului și a nichelului. India depinde puternic de îngrășămintele din Golful Persic, în timp ce Indonezia depinde de aprovizionarea din Golful Persic pentru producția de nichel.

Un alt impact negativ major asupra lanțurilor de aprovizionare globale îl reprezintă costurile de transport mult mai ridicate, atât din cauza creșterii prețurilor petrolului, cât și a rutelor mai lungi pentru a evita conflictul. Costurile ridicate ale asigurărilor și întârzierile afectează, de asemenea, comerțul cu containere și mărfuri în vrac, creând blocaje semnificative în lanțul de aprovizionare.

Exporturile Chinei către Orientul Mijlociu – mașini către Emiratele Arabe Unite, oțel către Arabia Saudită – au crescut rapid în 2025 pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, dar se vor confrunta acum cu aceste dificultăți.

Impactul asupra inflației, mai puțin sever pentru China

Un conflict de lungă durată și închiderea prelungită a Strâmtorii Hormuz după sfârșitul lunii martie vor genera o inflație de cost la nivel mondial, ca urmare a creșterii prețurilor la energie, materii prime și transport. Există o incertitudine enormă cu privire la impactul economic al acestui scenariu, dar ratele inflației globale ar putea crește cu 0,4% până la 0,8%, iar creșterea economică s-ar putea încetini.

Economiile occidentale, care încă se redresează după șocurile legate de Ucraina, ar putea înregistra noi pierderi de competitivitate pe măsură ce costurile energiei se resimt mai puternic și presiunile inflaționiste reapar.

China, însă, pare mai ferită de șocul energetic, întrucât se confruntă cu presiuni deflaționiste, în condițiile în care practic nu există creșteri salariale. Această dinamică reflectă ceea ce s-a întâmplat după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, când șocurile energetice au slăbit în mod disproporționat producția occidentală în comparație cu exportatorii chinezi.

Cu toate acestea, inflația determinată de creșterea costurilor ar afecta în continuare veniturile disponibile ale gospodăriilor din China, dacă nu ar fi protejate prin subvenții suplimentare. Având în vedere utilizarea pe scară largă a subvențiilor în scopuri industriale de către China, pare puțin probabil ca aceasta să se îndrepte spre protejarea consumatorilor săi, dat fiind că nu există spațiu fiscal în cadrul țintei de deficit pentru 2026 (care rămâne aproximativ la fel ca în 2025).

În ansamblu, China ar putea câștiga competitivitate externă față de Occident ca urmare a crizei din Iran. Însă cererea internă ar putea fi afectată, cu excepția cazului în care o politică fiscală orientată către consum va veni în ajutor. Acest lucru pare puțin probabil, având în vedere anunțurile privind politica economică chineză făcute cu ocazia celei mai importante reuniuni politice anuale, care s-au încheiat pe 11 martie.

Cea mai mare amenințare: scăderea cererii externe

Pentru China, principala amenințare generată de conflictul din Iran este aceea că ar putea încetini consumul la nivel global, cu consecințe evidente asupra exporturilor chineze. Dependența Chinei de exporturi pentru a-și atinge ținta de creștere a PIB-ului – pe care cele două sesiuni au menținut-o la un nivel destul de ridicat, între 4,5% și 5% – reprezintă principala sa vulnerabilitate.

O reducere bruscă a creșterii globale va duce la o supracapacitate suplimentară și la profituri corporative și mai reduse, cu consecințe grave pentru sănătatea financiară a companiilor chineze. Creșterea salariilor se situează deja la abia 1% și ar putea scădea și mai mult. Acest lucru va accentua și mai mult slăbiciunea cererii interne din China, cu investiții mai reduse din partea companiilor neprofitabile și o încetinire a consumului.

Uniunea Europeană ar putea juca un rol semnificativ într-un astfel de scenariu. Europa este vulnerabilă la prețurile mai mari la energie, în special la gaz, așa cum s-a văzut după invazia Rusiei în Ucraina. Prețurile mai mari la energie vor constitui un alt șoc negativ semnificativ pentru economia europeană în ceea ce privește creșterea. Europa este, de asemenea, cea mai mare piață a Chinei, absorbind 15% din exporturile Chinei. China ar trebui, așadar, să înregistreze o încetinire a exporturilor către Europa.

Un joc cu sumă zero între China și SUA

În funcție de modul în care se va rezolva, războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului ar putea avea implicații profunde pentru poziționarea strategică a Chinei în Orientul Mijlociu și dincolo de acesta. În cazul în care SUA ar ajunge să domine – preluând controlul asupra activelor iraniene, demontând influența sa regională și instalând potențial un regim mai maleabil – câștigurile diplomatice obținute cu greu de Beijing în regiune, și posibil dincolo de aceasta în vasta lume a Sudului Global, ar fi grav subminate.

De exemplu, apropierea dintre Arabia Saudită și Iran din 2023, negociată cu abilitate de China, a reprezentat o realizare de referință în promovarea stabilității și contracararea hegemoniei SUA în regiune. Acest acord a consolidat, de asemenea, rolul Chinei ca mediator neutru în cadrul Inițiativei sale de Securitate Globală. În mod similar, includerea Iranului în Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) în 2023 și în BRICS în 2024 a consolidat cadrele multilaterale care se aliniază viziunii Beijingului privind o ordine mondială multipolară, diluând dominația occidentală.

O victorie a SUA în contextul unui sprijin limitat al Chinei pentru Iran ar putea destrăma aceste structuri, forțând China să-și recalibreze alianțele. Eșecul de a apăra o țară pe care China a primit-o în cluburile sale principale ar putea eroda credibilitatea Chinei în Sudul Global, cel puțin în ceea ce privește securitatea; aceste națiuni s-ar putea aștepta la o solidaritate mai tangibilă împotriva agresiunii occidentale.

În schimb, o retragere bruscă a SUA – poate din cauza presiunilor interne, a costurilor în creștere sau a rezilienței iraniene – ar putea crea spațiu pentru extinderea diplomației și a investițiilor chineze și ar putea schimba, de asemenea, percepția Sudului Global asupra câștigătorului conflictului militar. Retragerea SUA din Afganistan în 2021 ar trebui să ne reamintească consecințele în lanț ale unor astfel de acțiuni și cât de mult a câștigat China.

Mai important, dacă SUA se implică mai profund într-un război împotriva Iranului, China s-ar putea îndepărta treptat de poziția sa actuală prudentă și și-ar putea extinde rolul pe piața iraniană, similar cu ceea ce a făcut în Rusia. China ar putea deveni un factor mult mai important în supraviețuirea economică a regimului iranian și ar putea sprijini capacitățile sale de apărare prin exporturi de tehnologie duală, contribuind la facilitarea unei campanii iraniene de uzură împotriva SUA. Un astfel de sprijin ar pune, de asemenea, China în poziția de a media între Iran și statele din Golf – cu atât mai mult cu cât conflictul durează mai mult.

Probabil și mai important pentru China, un conflict militar prelungit în Iran ar deturna resursele militare americane de la regiunea Indo-Pacific, cu consecințe potențial majore pentru viitorul Taiwanului și/sau al Mării Chinei de Sud. Observarea operațiunilor navale americane în timp real în Golful Persic s-ar putea dovedi, de asemenea, foarte valoroasă pentru China în cazul în care ar izbucni tensiuni în Strâmtoarea Taiwanului.

