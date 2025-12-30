Analiză Atlantic Council / Economia Rusiei a evitat stagnarea prin militarizare și cu ajutorul Chinei. Ce se poate întâmpla în 2026

În cei aproape patru ani de la invadarea Ucrainei, economia Rusiei a continuat să crească, susținută de o militarizare sporită. Această reziliență este departe de prognozele guvernelor occidentale din primele zile ale războiului, care estimau că sancțiunile vor distruge economia rusă, potrivit unei analize Atlantic Council.

Trebuie însă remarcat faptul că, spre finalul anului 2025, creșterea economică a încetinit semnificativ, pe fondul tensiunii inerente dintre cheltuielile militare și cele sociale.

Cert este că economia rusă se supraîncălzește – cererea depășește oferta – încă de la sfârșitul anului 2023. Inflația persistentă la un nivel ridicat a forțat Banca Centrală a Rusiei (CBR) să majoreze ratele dobânzilor până la un nivel maxim de 21%. În parte, cifrele mai mari ale inflației (și ale creșterii) au fost determinate de cheltuielile excesive ale Moscovei în timpul războiului, adesea descrise ca „keynesianism militar”.

Situația a fost agravată de o piață a muncii extrem de restrânsă, după standardele rusești. Rata șomajului se situează la puțin peste 2%, mai puțin de jumătate din nivelul dinaintea pandemiei, ceea ce, pe lângă creșterea și mai mare a inflației, trădează spațiul limitat de creștere al economiei. Cererea a fost stimulată de cheltuielile guvernamentale peste nivelul la care oferta poate ține pasul, fie prin investiții, forță de muncă sau creșteri ale productivității.

Peisajul sancțiunilor a devenit, în mod deloc surprinzător, mai fragmentat. În timp ce partenerii Ucrainei de la Bruxelles și Londra au exercitat presiuni economice suplimentare asupra Moscovei, Washingtonul s-a abținut complet de la a face acest lucru până în octombrie, când Trump a anunțat sancțiuni împotriva celor doi mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Pe o parte a Atlanticului, sancțiunile – care necesită monitorizare și actualizare constantă pentru a rămâne relevante – par să fi fost reduse de la un instrument de politică economică menit să impună costuri și să descurajeze comportamentul necorespunzător la o monedă de schimb.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană și Regatul Unit au continuat să-și extindă regimurile de sancțiuni, inclusiv prin reducerea plafonului de preț pe care îl impun petrolului rusesc, dar nu sunt în măsură să reproducă acoperirea de care beneficiază Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite datorită dominanței dolarului american și capacității SUA de a aplica sancțiuni secundare.

Economia rusă se află, prin urmare, într-o poziție precară, dar gestionabilă. Creșterea sa a încetinit, veniturile din petrol și gaze au scăzut, iar ultimele sancțiuni impuse de SUA asupra Rosneft și Lukoil contrazic direct ipoteza predominantă că riscurile geopolitice și amenințările cu sancțiuni s-au atenuat.

Cu excepția cazului în care noua escaladare a sancțiunilor este cu adevărat susținută sau piețele mondiale de petrol înregistrează o nouă scădere, tendințele actuale de încetinire a creșterii economice vor continua probabil, întrucât Rusia pare să se confrunte cu constrângeri din partea ofertei pe piața muncii și a investițiilor.

Cum a venit China a venit în ajutor

Când președintele rus Vladimir Putin a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina, el a mizat viitorul țării sale pe o victorie rapidă. Când acest obiectiv s-a dovedit a fi greu de atins, el a dublat miza.

Două evoluții au contribuit la fezabilitatea economică a acestei strategii. Prima a fost creșterea prețurilor la energie, în special la gazele naturale, provocată de incertitudinea pe care Putin a creat-o pe piețele globale. A doua a fost relația comercială în plină expansiune a Rusiei cu China și rolul acesteia în ajutarea Rusiei să eludeze sancțiunile.

Din punct de vedere economic și politic, relația Rusiei cu China este simultan profund asimetrică și reciproc avantajoasă. China a servit ca o linie de salvare pentru Rusia, în timp ce Rusia a furnizat Chinei energie și materii prime ieftine.

Pe de o parte, China a depășit cu ușurință UE, devenind cel mai mare partener comercial al Rusiei. Pe de altă parte, Rusia reprezintă doar 3% din exporturile Chinei și 5% din importurile Chinei în 2024.

Importanța economică a Rusiei pentru China nu se reflectă pe deplin în aceste cifre; Rusia a devenit principalul furnizor de țiței al Chinei în 2023. Dar chiar și în cazul petrolului, China cumpără de la un set de furnizori diversificat în mod intenționat, în care Rusia reprezintă mai puțin de o cincime din importuri. Cu o economie de nouă ori mai mare decât cea a Rusiei, China are aceeași influență asupra pieței rusești ca și UE, fără dependențele structurale de energia rusă.

Multe state membre ale UE (inclusiv Germania, cea mai mare economie a blocului) au devenit structural dependente de petrolul și gazul rusesc ieftin pentru creșterea lor economică în secolul XXI. Conductele de gaze naturale Nord Stream 1 și 2 din Rusia către Germania prin Marea Baltică, a căror construcție a costat în total 18 miliarde de euro, simbolizează cel mai bine această relație.

Chiar și exporturile de energie ale Rusiei către China sunt comparativ mult mai importante pentru Rusia. Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproape o treime din veniturile bugetare ale Rusiei. Până în 2023, Europa a fost cea mai profitabilă piață de export pentru energia rusă și, prin urmare, pentru vistieria statului rus.

Comerțul Rusiei cu China nu ar putea fi mai diferit. Rusia vinde petrol, gaze, cărbune și materii prime către China, în timp ce cumpără mașini, vehicule și produse electronice. Cu alte cuvinte, Rusia exportă ceea ce poate extrage din sol și importă ceea ce nu poate produce din cauza lipsei de tehnologie și capacitate industrială, ceea ce evidențiază asimetria profundă a relației. Aceasta este o inversare completă și jenantă a relației în comparație cu anii 2000, când Rusia exporta produse cu valoare adăugată mai mare către China.

Dar, din punct de vedere economic, China nu este un partener comercial mai bun pentru Rusia decât a fost Uniunea Europeană. Ea cumpără petrol și gaze la prețuri mai mici, investeste mult mai puțin în Rusia, iar produsele sale sunt adesea inferioare din punct de vedere tehnologic.

Relația Chinei cu Rusia nu este echivalentă cu relația Occidentului cu Ucraina; în timp ce Ucraina a primit miliarde de dolari sub formă de subvenții și contribuții în natură din partea Occidentului, Rusia plătește integral importurile sale din China. Însă, în lipsa unor alternative viabile, China a servit ca o linie de salvare economică pentru economia rusă.

Salvarea complexului militaro-industrial

Importatorii ruși au apelat la lanțuri de aprovizionare din ce în ce mai complexe pentru a eluda sancțiunile și a continua să cumpere produse și componente interzise.

Acest lucru a fost deosebit de urgent pentru complexul militar-industrial, deoarece Rusia a achiziționat mai multe produse din Lista comună a produselor cu prioritate ridicată (CHPL) – un set de cincizeci de produse controlate la export pe care coaliția care a impus sancțiunile a considerat-o în comun ca fiind esențială pentru industria militară rusă – din UE decât din orice altă parte.

O privire asupra importurilor Rusiei din 2023 ale acestor bunuri relevă noua poziție centrală a Chinei: în termeni valorici, 90% din importurile CHPL au fost facilitate într-un fel sau altul de o firmă chineză. De-a lungul timpului, rolul Chinei în furnizarea de bunuri sensibile către Rusia s-a schimbat de la cel de facilitator la cel de producător – până în 2023, 49% din totalul importurilor CHPL au fost realizate de companii chineze din China.

Bunuri complexe, precum mașinile cu comandă numerică computerizată (CNC), și simple, precum rulmenții cu bile, sunt acum achiziționate din China în locul Occidentului, ceea ce face ca controlul exporturilor să fie mai puțin eficient sau, cel puțin, mai dificil de aplicat.

Mașinile și componentele chinezești sunt furnizate în principal complexului militar-industrial, în timp ce alternativele produse pe plan intern sunt destinate, de obicei, firmelor civile. Mai mult, livrările de mașini și componente produse pe plan intern au scăzut în timpul războiului pe scară largă, ceea ce indică faptul că importurile chinezești au înlocuit concurența rusă.

Cu alte cuvinte, în ciuda tuturor resurselor investite în programele de substituire a importurilor – și a restricțiilor impuse de sancțiuni – lanțurile de aprovizionare cu mașini și componente ale Rusiei sunt mai dependente de importuri acum decât erau în 2021.

Cu economia rusă în stare de război, producătorii au înlocuit pur și simplu dependența de Europa cu cea de China.

Armele înaintea bunăstării

În lupta dintre prioritățile civile și militare, Rusia post-sovietică nu s-a îndreptat niciodată atât de clar către cele din urmă. În parte, acest lucru se reflectă în ambițiile mai mari ale Moscovei de a-și revigora statutul de hegemon regional în Eurasia și în toate costurile pe care le suportă deja în urmărirea acestui obiectiv – a sacrificat cei mai profitabili clienți de petrol și gaze în numele dominării Ucrainei. Dar prioritățile Moscovei sunt revelate mai direct de bugetele federale din timpul războiului.

Bugetul federal rus este atât complicat, cât și secret, aproape o treime din toate fondurile alocate fiind clasificate, inclusiv peste 80% din bugetul apărării. Chiar și cheltuielile clasificate sunt atribuite capitolelor bugetare generale (de exemplu, apărarea națională), iar unele categorii sunt mai ușor de stabilit decât altele – sprijinul social clasificat al Ministerului Apărării, de exemplu, este probabil alcătuit din plăți către familiile soldaților uciși sau răniți în război.

Cheltuielile pentru război au fost imense (fixate la sau peste 8% din PIB), dar nu sunt ușor de măsurat. Nu toate cheltuielile pentru apărare sunt destinate războiului, în timp ce unele cheltuieli civile mari, cum ar fi investițiile în teritoriile ocupate, sunt direct legate de acesta. Cu toate acestea, se pot face câteva observații despre modul în care bugetul reflectă economia rusă actuală.

În primul rând, cheltuielile militare directe vor atinge un plafon, dacă nu chiar vor scădea, în termeni reali, la final de 2025. Deoarece cheltuielile au crescut cu mult peste inflație de la invazia pe scară largă, o creștere suplimentară a cheltuielilor ar trebui să se facă cu prețul unor reduceri semnificative ale cheltuielilor sociale, întrucât rezervele lichide din Fondul Național de Asistență Socială al țării au fost epuizate în mod substanțial (în scădere cu 59%), iar cheltuielile militare au reprezentat aproape jumătate din veniturile bugetare în prima jumătate a anului 2025.

În al doilea rând, deși deficitele bugetare sunt cu mult peste așteptări, Rusia nu a întâmpinat dificultăți în finanțarea acestora. Bugetul federal al Rusiei a depășit aproape ținta planificată pentru 2025 doar în primele șase luni ale anului. Deficitul, determinat de scăderea veniturilor din petrol și gaze și de o creștere de 20% a cheltuielilor, este mult mai mare decât deficitele anterioare din timpul războiului.

Cu toate acestea, Moscova a reușit să finanțeze deficitul datorită cererii puternice de obligațiuni din partea băncilor rusești. Este deosebit de important să se mențină această situație, întrucât băncile interne sunt, de fapt, singurii cumpărători rămași ai obligațiunilor guvernamentale.

În al treilea rând, multe depind de prețul petrolului. Puțin mai puțin de o treime din bugetul federal este finanțat din veniturile din petrol și gaze, iar Ministerul Finanțelor și-a bazat previziunile bugetare pe un preț mediu de export estimat la 69,7 dolari pe baril în 2025.

Amploarea deficitului bugetar creat de scăderea veniturilor din petrol va depinde de doi factori: prețurile globale ale petrolului, care au fost afectate de creșterea economică lentă la nivel mondial, și cât de mare va fi reducerea prețurilor petrolului rusesc ca urmare a sancțiunilor impuse de Grupul celor Șapte (G7) privind plafonarea prețurilor petrolului. Odată cu cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni din iulie 2025, Uniunea Europeană a redus plafonul de preț pentru țiței (de la 60 USD pe baril la 47,6 USD pe baril) și a introdus un mecanism automat de ajustare a plafonului la condițiile pieței.

Deși aceasta este o schimbare binevenită, efectul său va depinde în continuare de aplicarea sa, care a fost subminată de flota fantomă a Rusiei, formată din tancuri petroliere vechi și neasigurate.

Pe lângă cheltuielile de apărare ca procent din PIB, una dintre cele mai urmărite statistici financiare ale Rusiei a fost reprezentată de bonusurile pe care guvernul le plătește celor care se înscriu pentru a participa la „operațiunea militară specială”.

Pentru a-i atrage pe bărbați să se alăture efortului de război în ciuda riscurilor, guvernele regionale și locale au oferit bonusuri la înrolare care depășesc cu mult salariile anuale. Până la începutul anului 2025, peste 60% din regiunile Rusiei ofereau bonusuri care depășeau 1 milion de ruble (aproximativ 12.000 de dolari).

În regiunea Sverdlovsk din Ural, potențialilor soldați li se oferă aproximativ 3 milioane de ruble – 2,5 milioane de ruble de la guvernul regional, 400.000 din bugetul federal și alte sume de la municipalități individuale – ceea ce reprezintă aproape de trei ori salariul mediu anual.

Principalele provocări pentru 2026

Autorii analizei Atlantic Council apreciază că factura pentru economia de război a Kremlinului nu este încă scadentă. Mai exact, costurile au crescut, dar rămân gestionabile.

Încetinirea creșterii economice, scăderea prețurilor petrolului, sancțiuni mai severe și inflație ridicată sunt principalele provocări macroeconomice cu care se confruntă Kremlinul și banca centrală la final de 2025 și cu care se vor confrunta și anul viitor.

Măsurile de restricționare a economiei rusești variază în funcție de obiectivele specifice și de toleranța la risc a statelor care impun sancțiuni. Statele Unite și UE, de exemplu, au avut mult timp obiectivul contradictoriu de a reduce veniturile Rusiei din petrol și gaze fără a crește prețurile pe piața mondială – de aici și plafonarea prețurilor – pentru a evita reacții negative la nivel național și internațional.

Cu actuala supraproducție pe piața petrolului, însă, este posibil să se impună sancțiuni marilor companii petroliere ruse fără a crește prețurile globale. Adevărata testare a acestei teorii va veni numai în timp, pe măsură ce așteptăm să vedem ce derogări va acorda Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei potențialilor clienți ai Rosneft și Lukoil (în special India și China) și dacă aceste sancțiuni vor rămâne în vigoare în viitorul previzibil.

Măsurile punitive ale administrației Trump împotriva Chinei și Indiei pentru sprijinul acordat Rusiei, fie că sunt sancțiuni secundare sau tarife secundare, au fost până acum în mare parte aplicate fără convingere și în mod inconsecvent.

Acest lucru pune factorii de decizie, în special din Europa, într-o situație delicată. Atunci când Washingtonul adoptă un ton mai conciliant față de Moscova, aplicarea sancțiunilor este mai dificilă.

Eforturile UE și ale Regatului Unit de a sancționa tancurile petroliere din flota fantomă au continuat fără Statele Unite, iar disponibilitatea crescândă de a interzice navele care încalcă legea a exercitat, de asemenea, o presiune descendentă asupra veniturilor Rusiei din exportul de petrol, dar acestea sunt mai puțin eficiente fără ajutorul Departamentului Trezoreriei.

Și în singurul caz în care Washingtonul a impus noi restricții – asupra Rosneft și Lukoil – a făcut-o fără coordonare.

Din punct de vedere economic, cele două obiective fundamentale ale regimului de sancțiuni post-2022 au fost să îngreuneze producția de material pentru război de către Rusia și să îngreuneze plata războiului de către Rusia. Ambele au costuri și provocări proprii – primul este greu de aplicat, în timp ce al doilea amenință să returneze costurile către expeditor.

Reducerea producției industriale a Rusiei pentru război poate și trebuie realizată în diferite moduri.

În primul rând, regimul actual de control al exporturilor al coaliției de sancțiuni trebuie aplicat mai bine și extins. Acest lucru ar necesita mai multe resurse pentru investigații și disponibilitatea de a viza intermediarii din țări terțe care ajută firmele rusești să acceseze bunuri supuse controlului exporturilor. Acest lucru se va concentra inevitabil asupra Chinei.

În al doilea rând, lanțurile de aprovizionare chineze și nord-coreene către complexul militar-industrial rus trebuie întrerupte. Producătorii chinezi vând bunuri și mașini cu dublă utilizare către o gamă largă de firme din complexul militar-industrial, în timp ce Coreea de Nord a furnizat Rusiei mai mult de jumătate din obuzele sale de artilerie.

În al treilea rând, multe entități din complexul militar-industrial rus rămân nesancționate, în special cele care mențin pretenții civile. Rosatom și Roscosmos, două întreprinderi de stat care au legături strânse cu complexul militar-industrial, sunt exemple elocvente.

Reducerea capacității Rusiei de a-și finanța efortul de război este, în toate sensurile, o chestiune de reducere a veniturilor sale din exportul de energie. În ciuda faptului că Statele Unite au un rol direct redus în generarea acestor venituri, ele ar putea avea într-adevăr o influență mai mare decât Europa în această situație, datorită instrumentelor de sancționare mai puternice de care dispun.

Fie că lovesc capacitatea militar-industrială a Rusiei, fie veniturile sale din energie, Statele Unite și aliații săi europeni pot, cu siguranță, să împiedice Rusia să continue războiul împotriva Ucrainei din punct de vedere economic.

