Analiză AAFBR: Un randament anual de 10-15% pentru acțiunile BVB, scenariu realist pe 20 de ani

Rentabilitatea medie anualizată a unui plasament în cele mai importante acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB) în urma unor oferte publice inițiale (IPO) este în jur de 16%, din care circa o treime reprezintă contribuția, fără efect de reinvestire, a fluxului de dividende de care investitorii au beneficiat de la listare, potrivit unei analize realizate de Mihai Căruntu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).

În opinia sa, evoluția de până acum a investițiilor la BVB face realist scenariul unui randament mediu anual de cel puțin 10%, pe termen lung (20 de ani), chiar și în situația în care economia va trece printr-o criză.

„O explicație esențială a unui astfel de randament atractiv constă în faptul că, majoritatea companiilor care s-au listat prin oferte publice la București nu au trecut printr-o piață dură de scădere.

Din această perspectivă, randamentul mediu anualizat de circa 10% asociat unei investiții în OMV Petrom în cei aproape 22 ani de la privatizarea cu OMV are o semnificație aparte.

Mesajul ar fi că un randament nominal mediu anual efectiv pe termen lung între 10% și 15% pentru un coș de acțiuni reprezentative de la BVB se arată în mod realist accesibil și pentru următorii 10-20 ani, chiar și în condițiile incidenței (aproape) inevitabile a unei autentice piețe bursiere de scădere în această perioadă”, notează el.

Prima componentă a performanței investiției într-o acțiune se referă evident la variația prețului acesteia pentru intervalul de timp avut în vedere.

„De remarcat că, dat fiind piața puternică de creștere, mai ales din ultimii ani (indicele BET este cu peste 160% mai sus față de ultimul minim din octombrie 2022), creșterea medie anuală a cotațiilor se arată atractivă sau foarte atractivă în cazul tuturor emitenților luați în calcul”, notează analistul.

A doua componentă a rentabilității investiției într-o acțiune se referă la cuantumul dividendelor generate de la listare și până în prezent, raportat la prețul de IPO.

Pentru o bună parte dintre companiile care s-au listat prin oferte publice, observăm că nivelul randamentului obținut prin colectarea dividendelor de-a lungul timpului este semnificativ prin prisma contribuției la randamentul mediu anualizat al perioadei.

„Mai precis, acest aport se situează între 20% și 45% din randamentul total mediu anualizat pentru toți emitenții, cu excepția Digi și MedLife (compania de servicii medicale este de fapt singurul dintre emitenți care nu a distribuit niciodată dividende).

În cazul OMV Petrom și Sphera, contribuția dividendelor s-a situat pe cel mai ridicat palier, respectiv peste 40% din randamentul total, în timp ce Romgaz s-a situat pe poziția a treia cu o pondere a dividendelor de peste 30%.

Pentru marea majoritate a celorlalte acțiuni selectate se înregistrează un impact al distribuțiilor de dividende în intervalul 25-30% din randamentul total la care au avut acces investitorii”, reiese din analiza lui Căruntu.

Prin ponderarea randamentului mediu anualizat asociat fiecărei acțiuni selectate, cu capitalizarea free-float-ului respectivului emitent, calculele vicepreședintelui AAFBR sugerează un randament mediu anualizat de circa 16%, fără a considera un efect semnificativ de reinvestire al dividendelor încasate de-a lungul timpului.

„Un astfel de reper poate fi considerat o referință puternică în ceea ce privește performanța unui plasament în acțiunile cu gradul de risc cel mai scăzut listate la BVB”, susține el.

