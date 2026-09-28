Analiști străini, cu ochii pe România: „Nu se întrevede încă o ieșire din criza fiscală și politică”

România este prinsă într-o criză fiscală și politică: în condițiile în care nici noul premier desemnat de președinte, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, nu are șanse prea mari să obțină aprobarea Parlamentului pentru a forma un cabinet, atenția investitorilor se îndreaptă, din nou, asupra șanselor României de a realiza consolidarea fiscală necesară pentru a putea menține costurile de finanțare la niveluri rezonabile, avertizează analiștii Capital Economics.

„(…) vinerea viitoare, S&P va anunța rezultatul celei mai recente evaluări a ratingului României, o retrogradare a ratingului suveran în categoria non-investment grade reprezentând un risc real”, notează economiștii Liam Peach și Nicolas Crittenden, într-o notă transmisă investitorilor.

Ei punctează că România „este prinsă într-o criză fiscală și politică”. Președintele spera să nominalizeze și să obțină confirmarea unui nou prim-ministru capabil să conducă un guvern stabil înainte de cea mai recentă evaluare a ratingului de către S&P. Totuși, cel mai recent candidat propus de șeful statului, un europarlamentar din partea partidului de centru-dreapta PNL, pare puțin probabil să primească aprobarea Parlamentului pentru formarea unui cabinet, apreciază cel doi.

Analiștii străini punctează că deși situația finanțelor publice ale României s-a îmbunătățit, investitorii au nevoie de angajamente mai mari din partea autorităților de la București cu privire la menținerea acestei traiectorii.

„Ne așteptăm ca deficitul să fie de aproximativ 6,0% din PIB în acest an, în scădere de la 7,9% în 2025. Cu toate acestea, este necesar un progres mult mai mare pentru a-i liniști pe investitori și pentru a elimina riscul unei retrogradări a ratingului de credit”, se arată în nota Capital Economics.

Costurile de finanțare reflectă impasul politic

Randamentul obligațiunilor României pe 10 ani, denominate în moneda locală, a crescut cu aproximativ 40 de puncte de bază în ultima săptămână, „o creștere semnificativă chiar și în contextul vânzărilor globale de obligațiuni, reflectând reacția pieței la cel mai recent impas politic”, avertizează ei.

„În absența unui guvern susținut de o majoritate stabilă, consolidarea fiscală suplimentară pare dificilă. Iar odată cu expirarea fondurilor disponibile prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE, stimulentul pentru reunirea partidelor de opoziție în vederea adoptării reformelor necesare este mult mai redus. Acest lucru face ca perspectiva unei noi înăspriri fiscale să fie mult mai sumbră, în absența unei creșteri suplimentare și semnificative a randamentelor obligațiunilor”, mai arată cei doi.

Conform celor mai recente prognoze, Capital Economics anticipează o contracție a PIB-ului României de 1% în acest an, iar perspectivele unei redresări susținute rămân slabe, în contextul deficitului bugetar încă ridicat și al blocajului politic

Economia a ieșit la limită din recesiune în trimestrul al doilea. Totuși, indicatorii de activitate pentru trimestrul al treilea rămân foarte slabi, iar impulsul generat de intrările de fonduri europene s-a estompat.

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