Analiști: Opoziția politică față de măsurile de reechilibrare de care are nevoie România riscă să mențină deficitul mare și să determine o ajustare economică dureroasă

Opoziția politică față de măsurile de reechilibrare de care are nevoie România riscă să mențină deficitul bugetar la un nivel ridicat și să declanșeze o ajustare economică dureroasă, avertizează analiștii capital Economics, într-un raport transmis investitorilor.

”România are nevoie de o perioadă de întărire fiscală și creștere mai lentă pentru a-și reechilibra economia, însă un risc major este ca opoziția politică față de austeritate să mențină deficitul prea mare. Aceasta ar putea declanșa o vânzare pe piața obligațiunilor și o ajustare economică mai dureroasă decât anticipăm”, se arată în analiza citată.

Măsurile recente de întărire fiscală ale României reprezintă un pas necesar în direcția corectă pentru finanțele publice, însă vor crea și alte provocări în economie, avertizează specialiștii capital Economics. Inflația va rămâne ridicată în următorul an, iar ritmul de creștere va încetini.

Deficitul va scădea la 6,8% în 2026, dar întărirea fiscală va fi dificilă

Prognoza capital Economics indică o scădere a deficitului bugetar de la 9,3% din PIB în 2024 la 8,3% din PIB anul acesta și la 6,8% din PIB în 2026, „o evoluție pozitivă după o lărgire accentuată a deficitului în ultimii ani.”

„Totuși, procesul de întărire fiscală va fi dificil. Creșterile TVA-ului au împins inflația generală la 9,9% anual în august, și ne așteptăm ca aceasta să rămână mult peste ținta băncii centrale în următorul an. Aceasta va întârzia reducerea ratelor dobânzilor până în a doua jumătate a anului 2026”, avertizează experții europeni.

Ei semnalează totodată și scăderea semnificativă a încrederii consumatorilor din ultimele luni, ceea ce înseamnă că încetinirea cererii interne va menține creșterea PIB în jur de 1% în următorii doi ani.

„România va oscila aproape de recesiune în a doua jumătate a acestui an”, avertizează ei.

Leul continuă să fie supraevaluat ș s-ar putea deprecia cu 4% în raport cu euro până la sfârșitul lui 2026

Cererea internă mai slabă va afecta și importurile, așa încât deficitul de cont curent se va reduce la 7,5% din PIB anul viitor.

„Totuși, acesta va rămâne ridicat, iar leul continuă să fie supraevaluat. Ne așteptăm ca banca centrală să gestioneze o depreciere de 4% a monedei față de euro până la sfârșitul anului 2026, la 5,25”, se mai arată în raportul citat.

***