ANAF vrea modificarea cazierului fiscal pentru a interzice înfiinţarea de noi firme administratorilor cu multe insolvenţe la activ

ANAF se va consulta în perioada următoare cu mediul de afaceri pentru a veni cu o propunere de modificare a cazierului fiscal, astfel încât persoanele care au avut multe firme în insolvenţă să nu mai poată înfiinţa noi companii, a anunțat preşedintele instituției, Adrian Nica (foto), la un eveniment organizat de Profit.ro.

Nica argumentează că acești adminsitratori nu doar că păcălesc ANAF și prejudiciază bugetele statului, dar sunt toxici pentru mediul de afaceri, deoarece companiile acumulează datorii ce nu pot fi recuperate de partenerii comerciali.

„La nivelul ANAF, pentru toţi cetăţenii care îşi vând firma cu datorii unei persoane, poate un străin, ANAF analizează informaţiile în aceste baze de date pe care le are despre firmă şi atrage răspunderea personală administratorului care crede că a scăpat de problemă. O să vedeţi din ce în ce mai multe atrage astfel de răspunderi”, a avertizat şeful Fiscului.

Acesta a adăugat că vor fi închise şi ultimele portiţe din legislaţie în această privinţă, inclusiv prin eventuala modificare a cazierului fiscal cu interdicţia de a mai înfiinţa alte firme.

Nica: Acești administratori nu păcălesc doar ANAF, sunt problematici pentru întregul mediu economic

„În zona asta a trebuit să acţionăm mai puternic şi să venim în plus de măsurile de atragere a răspunderii, şi cu măsuri asiguratorii, ca să descurajăm acest tip de comportament. Pentru că o persoană care-şi vinde firma şi are datorii, nu are datorii numai la ANAF, are datorii şi faţă de alţi parteneri. El nu păcăleşte doar ANAF-ul. El este o persoană problematică pentru întreg mediul economic în care acţionează. El stă şi se prezintă ca un om de afaceri, derulează business, semnează contracte doar cu scopul de a înşela pe toată lumea. Şi aici ANAF-ul analizează şi în cel mai scurt timp o să venim cu material şi către mediul de afaceri, poate să întărim puţin condiţiile din cazierul fiscal de înfiinţare de firmă. Adică, dacă tot ai fost administrator la şapte-nouă firme, care toate au intrat în insolvenţă, toate au fost vândute, să nu mai poţi să faci o nouă firmă. Analizăm această posibilitate”, a spus Nica, precizând că va fi discutată această propunere cu mediul de afaceri.

Adrian Nica a explicat şi motivul acestor modificări, arătând că la preluarea conducerii ANAF a găsit multe miliarde de lei în arierate nerecuperabile.

„Ce am făcut în toată această perioadă? Am luat şi am identificat care sunt firmele care au generat aceste arierate. Am identificat 600 şi ceva de mii de firme. După aceea, am venit şi am luat cine este administratorul, cine este acţionarul care se află în spatele acestor firme. Şi constatăm că apare acest profil care are 7, 9, 15 firme, în ultimii 3 ani, în insolvenţă, care nu face altceva decât să înşele pe toată lumea, care este toxic şi pentru mediul de afaceri, iar el nu este sancţionat când îşi face o nouă firmă. Şi vrem să sancţionăm acest tip de comportament, iar partea aceasta, cum o să punem în cazierul fiscal, aici ne-am gândit în primă fază. E o primă dezbatere (…) O să discutăm alături de mediul de afaceri, poate pe domeniul să venim acolo cu criterii specifice. Să putem să-i spunem legal şi frumos: domnule, tu nu mai poţi să-ţi faci o firmă”, a spus preşedintele ANAF.

***