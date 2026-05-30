Verificarea tranzacţiilor intra-grup – ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de 655 mil. lei. Sectoarele cu probleme la prețurile de transfer

ANAF a stabilit obligaţii fiscale suplimentare de aproximativ 655 milioane de lei, din care peste 386 milioane de lei reprezintă impozit pe profit, după controalele privind prețurile de transfer.

Inspectorii au verificat, în perioada iunie 2025 – mai 2026, tranzacţii intra-grup de peste 199,1 miliarde de lei, în cadrul controalelor fiscale privind preţurile de transfer.

„Inspectorii fiscali au constatat, în mai multe cazuri, costuri semnificative generate de tranzacţii intra-grup fără justificare economică suficientă sau fără documente suport clare privind serviciile intra-grup achiziţionate, beneficiul economic obţinut de contribuabil ori necesitatea acestor servicii pentru activitatea desfăşurată în România”, menționează un comunicat ANAF.

Ajustările de preţuri de transfer au generat, separat, aproximativ 179 mil. lei impozit pe profit suplimentar, adică aproape 46% din totalul impozitului pe profit suplimentar stabilit în urma controalelor.

Acestea companii provin din sectoarele:

producţia şi distribuţia de componente auto

producţia şi distribuţia de produse petroliere

producţia industrială de echipamente

componente mecanice, industria textilă

sectorul imobiliar

servicii de transport.

Criteriile care au stat la baza selectării companiilor selectate prin analiza de risc:

Societăţi care au un volum semnificativ de tranzacţii intra-grup şi înregistrează pierderi recurente sau au o profitabilitate redusă faţă de societăţi comparabile care activează în aceeaşi industrie, menționează un comunicat al ANAF.

Contribuabili cu volume mari de tranzacţii derulate cu persoane afiliate, dar şi societăţi care au raportat pierderi fiscale recurente sau niveluri de profitabilitate semnificativ mai reduse faţă de alte companii comparabile din acelaşi sector, se precizează în document.

Obiectul verificărilor

Controalele au analizat structura, valoarea şi natura tranzacţiilor derulate atât cu persoane afiliate, cât şi cu persoane independente, în vederea evaluării impactului pe care tranzacţiile intra-grup îl pot avea asupra rezultatelor fiscale ale societăţilor verificate.

Verificările au vizat justificarea economică a tranzacţiilor, documentarea serviciilor intra-grup achiziţionate, profilul funcţional al companiilor implicate, modul de alocare a funcţiilor îndeplinite, a activelor utilizate şi a riscurilor asumate, structura bazei de cost şi a veniturilor aferente tranzacţiei intra-grup verificate, respectiv nivelul marjelor de profitabilitate aplicate asupra bazei de cost, aferentă fiecărei tranzacţii intra-grup analizate, arată documentul ANAF.

Analiza acestora a fost realizată din perspectiva necesităţii economice, a beneficiului efectiv obţinut de contribuabil şi a corelării tranzacţiilor respective cu profilul funcţional al societăţii verificate.

De asemenea, au fost analizate inclusiv politicile de alocare şi refacturare a costurilor, existenţa documentaţiei justificative adecvate şi coerenţa dintre documentaţia de preţuri de transfer şi conduita efectivă a părţilor implicate în tranzacţii.

Reprezentanţii ANAF remarcă faptul că pe măsură ce ponderea tranzacţiilor cu persoane afiliate în totalul tranzacţiilor desfăşurate de contribuabil este mai ridicată, creşte semnificativ şi riscul influenţării rezultatului fiscal prin politicile de preţuri de transfer aplicate, ceea ce implică, în multe din cazurile analizate, diminuarea bazei impozabile din România sau înregistrarea nejustificată de pierdere.

Baza impozabilă, majorată

Baza impozabilă aferentă contribuabililor verificaţi a fost majorată cu peste 3,38 mld. lei, în urma verificărilor. Aproximativ 2,21 mld. lei din sumă provin direct din ajustări de preţuri de transfer. Valoarea totală a ajustărilor efectuate în cadrul controalelor fiscale a fost de aproximativ 2,27 mld. lei, precizează ANAF.

Impactul controalelor s-a văzut şi în ceea ce priveşte pierderile fiscale declarate de companii. Astfel, pierderile fiscale ale societăţilor verificate au fost reduse cu aproximativ 1,79 mld. lei, dintre care aproape 886 mil. lei provin din ajustări de preţuri de transfer.

Contestaţiile au confirmat constatările inspectorilor

Valoarea totală a impozitului pe profit contestat de contribuabili a fost de aproximativ 324 mil. lei, din care peste 141 mil. lei au vizat ajustări de preţuri de transfer. Aproape 60% din sumele contestate au fost respinse în cadrul procedurilor de soluţionare a contestaţiilor, în timp ce valoarea sumelor admise a fost de aproximativ 260.000 lei.

Rezultatele dovedesc că selecţia contribuabililor verificaţi a fost susţinută de analiza de risc, iar constatările inspectorilor fiscali au avut o bază solidă în documentele şi datele analizate.

Cele mai mari ajustări sunt concentrate la un număr restrâns de companii. „Analiza ANAF arată că ajustările din preţuri de transfer sunt concentrate la un număr relativ redus de contribuabili. Primele 15 companii analizate reprezintă aproximativ 64% din valoarea totală a ajustărilor, iar primele 10 companii cumulează aproximativ 60% din total”, menţionează instituţia.

Cele mai importante ajustări au fost identificate în sectoare cu volume ridicate de tranzacţii intra-grup şi structuri operaţionale complexe, precum producţia şi distribuţia de componente auto, producţia şi distribuţia de produse petroliere, producţia industrială de echipamente şi componente mecanice, industria textilă, sectorul imobiliar şi servicii de transport, potrivit datelor ANAF.

****