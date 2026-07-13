ANAF – primele cifre privind utilizarea infrastructurii digitale: Peste 1,2 mld. de facturi electronice, 3,67 mil de utilizatori SPV

Procesul de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a continuat în 2025 prin extinderea sistemelor electronice utilizate atât de contribuabili, cât și de administrația fiscală, raportul anual de performanță al instituției indicând creșteri semnificative ale volumului documentelor procesate digital, ale serviciilor electronice și ale numărului de persoane care utilizează platformele online ale ANAF.

Potrivit raportului, primul care oferă cifre concrete privind utilizarea operațională a infrastructurii digitale create până acum, sistemul național RO e-Factura a procesat în cursul anului 2025 1,24 miliarde de facturi, dintre care 563,1 milioane au fost emise în relația dintre firme și consumatori (B2C), iar 23,5 milioane în relația dintre firme și instituțiile publice (B2G). De la implementarea sistemului și până la 31 decembrie 2025 au fost procesate în total 1,7 mld. facturi, dintre care 564,4 mil în relația B2C și 72,4 mil. în relația B2G.

Raportul arată că extinderea obligativității utilizării facturii electronice și în relația B2C a determinat o creștere semnificativă a volumului documentelor procesate prin sistem, acesta devenind principalul instrument electronic pentru schimbul facturilor fiscale la nivel național.

Un alt proiect de digitalizare dezvoltat de ANAF este sistemul RO e-TVA, introdus în anul 2024. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 au fost transmise contribuabililor 6,01 mil. de deconturi precompletate, iar de la lansarea sistemului și până la finalul anului numărul acestora a ajuns la 6,8 mil.

Totodată, sistemul a generat 263.295 de notificări de conformare privind diferențe semnificative între informațiile disponibile în bazele de date ale administrației fiscale și declarațiile depuse de contribuabili. De la implementarea mecanismului, în iulie 2024, până la 31 decembrie 2025, numărul notificărilor transmise a ajuns la 270.683.

Raportul prezintă și rezultatele controalelor privind utilizarea sistemelor electronice. În cursul anului au fost verificați 2.771 de contribuabili, fiind estimate implicații fiscale de 206,07 milioane de lei. În urma acestor acțiuni au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 39,02 milioane de lei, dintre care 27,47 milioane de lei, reprezentând 70,4% din total, pentru nerespectarea prevederilor privind utilizarea sistemului RO e-Factura.

Digitalizarea raportărilor fiscale a continuat și prin utilizarea fișierului standard de control fiscal SAF-T (Declarația D406). În anul 2025 au fost depuse 4,73 mil. de declarații D406, iar de la introducerea sistemului, în perioada 2022–2025, numărul total al declarațiilor depuse a ajuns la 6,8 mil.

Creștere de 10,7% a numărului de utilizatori ai SPV

Raportul evidențiază că dezvoltarea serviciilor digitale s-a reflectat și în creșterea numărului de utilizatori ai Spațiului Privat Virtual (SPV), principalul canal electronic de comunicare dintre contribuabili și administrația fiscală. La sfârșitul anului 2025 erau înregistrați 3,67 mil. de utilizatori, în creștere cu 10,7% față de anul anterior.

Extinderea utilizării serviciilor online a fost însoțită de reducerea numărului contribuabililor care s-au prezentat la sediile administrațiilor fiscale. Potrivit raportului, în 2025 au fost înregistrate 1,78 mil. de prezențe la ghișeele unice, cu 11,13% mai puține decât în anul 2024. Documentul precizează că sistemul ghișeului unic este implementat în proporție de 100% la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF.

Creșterea utilizării serviciilor digitale este reflectată și de evoluția programărilor online. În anul 2025 au fost efectuate 90.034 de programări, cu 1,5% mai multe decât în anul precedent. Dintre acestea, 64.782 au fost programări pentru identificarea video la distanță, procedură utilizată pentru înrolarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual fără deplasare la sediile administrației fiscale.

Serviciile de asistență la distanță au înregistrat, de asemenea, volume ridicate de activitate. Contact Center-ul ANAF a primit 352.589 de apeluri telefonice, iar operatorii instituției au răspuns la 350.954 de solicitări, ceea ce corespunde unei rate de răspuns de 99,54%, superioară celei înregistrate în anul anterior.

În paralel, serviciul de chat online a înregistrat 20.063 de sesiuni, dintre care 19.924 au fost soluționate, reprezentând o rată de răspuns de 99,31%. Totodată, structurile de asistență au răspuns la 141.829 de solicitări transmise prin e-mail, precum și la 4.811 adrese primite prin celelalte canale oficiale de comunicare.

Raportul consemnează și extinderea serviciilor de tip self-service, utilizate de 52.048 de contribuabili, în creștere cu 12,9% comparativ cu anul precedent.

În cadrul procesului de digitalizare, ANAF a lansat în 2025 și ANA, asistentul virtual bazat pe inteligență artificială, destinat furnizării automate de informații fiscale generale. Instrumentul oferă contribuabililor răspunsuri privind principalele obligații fiscale și facilitează accesul la informațiile publice disponibile pe portalul instituției.

Tot în 2025, instituția a introdus procedura de precompletare a Formularului 212 – Declarația unică pentru persoanele fizice, utilizând informațiile existente în bazele sale de date, și a generalizat depunerea exclusiv online a declarațiilor fiscale de către persoanele juridice.

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