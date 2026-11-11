ANAF pregătește o nouă clasificare a firmelor în funcție de riscul fiscal. Din 2027, istoricul administratorilor va influența tratamentul contribuabililor

ANAF pregătește schimbarea modului în care interacționează cu mediul de afaceri: fiecare companie va fi încadrată într-o categorie de risc fiscal – mic, mediu sau ridicat –, iar controalele și relația cu administrația fiscală vor fi adaptate în funcție de comportamentul fiscal înregistrat în bazele de date.

În evaluare va conta inclusiv istoricul administratorilor, nu doar situația fiscală a societății. La finalul anului 2027, instituția își propune să finalizeze clasificarea tuturor contribuabililor administrați, a anunțat președintele ANAF, Adrian Nica.

„Anul 2027, la nivelul ANAF, se va încheia cu clasificarea tuturor contribuabililor administrați. Adică fiecare societate comercială va avea risc mic, mediu sau ridicat. Ne propunem, de asemenea, în anul 2027, să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat față de contribuabilii cu risc scăzut”, a declarat Adrian Nica la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro .

Evaluarea va porni de la corelarea informațiilor fiscale, contabile și a celor privind tranzacțiile și fluxurile de bani.

„Toate sistemele din lume culeg informațiile din mai multe surse. Adică, pe de o parte, avem declarațiile pe care contribuabilul le depune în zona fiscală, avem bilanțul și situațiile financiare din zona contabilă și avem aplicații care culeg date despre plăți și încasări. În momentul în care, la nivelul ANAF, se fac aceste corelații, rezultă neconcordanțe. Aceste neconcordanțe pot să califice un contribuabil într-o zonă de risc ridicat”, a explicat șeful Fiscului.

În categoria de risc scăzut ar urma să intre firmele care își îndeplinesc obligațiile și reacționează la notificările ANAF, în timp ce societățile cu neconcordanțe repetate sau cu legături comerciale considerate riscante vor intra în atenția structurilor de control.

Istoricul administratorului va conta în evaluarea riscului fiscal

Una dintre schimbările importante este extinderea evaluării de risc de la societatea comercială la persoanele care o administrează. Astfel, istoricul unui administrator și comportamentul acestuia în cadrul altor firme vor putea influența profilul fiscal al unei noi societăți.

„Comportamentul acesta fiscal vizează inclusiv istoricul administratorului. Nu putem să tratăm un contribuabil care are aceeași firmă de 30 de ani și își plătește taxele și dările la fel ca pe acel contribuabil care, în ultimii zece ani, a avut între 80 și 100 de firme, fie vândute cu datorii, fie abandonate în diverse proceduri”, a declarat președintele ANAF.

Pentru aplicarea acestui principiu, instituția a centralizat la nivel național o bază de date în care sunt introduși contribuabilii identificați cu risc de neconformare. Până acum, informațiile erau organizate separat, la nivelul fiecărui județ, ceea ce permitea unor administratori să înființeze firme în alte județe fără ca noua societate să fie asociată automat cu istoricul fiscal problematic înregistrat în altă parte.

„Astăzi, baza este unitară și, dacă acest contribuabil aflat în baza specială la Cluj este văzut și la Bistrița și mai are o altă societate comercială acolo, i se spune: «Ne pare rău, aveți risc fiscal ridicat», iar soluționarea, dau exemplu, a unei rambursări de TVA trebuie să meargă la structurile de control, care trebuie să verifice comportamentul contribuabilului”, a explicat Adrian Nica.

Potrivit acestuia, centralizarea informațiilor permite ANAF să identifice mai ușor inclusiv rețelele de firme implicate în fraude fiscale, prin simpla verificare a codului unic de identificare al unei societăți.

Rambursările de TVA: firmele cu risc scăzut vor primi banii mai repede, cele cu risc ridicat vor fi controlate/ ANAF a rambursat TVA de 4 mld. lei în octombrie

Noua abordare va avea efecte directe asupra rambursărilor de TVA. ANAF vrea să acorde prioritate contribuabililor cu risc fiscal scăzut, în timp ce solicitările firmelor cu risc ridicat vor putea fi soluționate după efectuarea unor verificări de către structurile de control.

Adrian Nica a subliniat că instituția gestionează fluxuri importante de rambursări și că obiectivul este ca firmele care au un comportament fiscal corect să nu fie întârziate de verificările necesare în cazul contribuabililor cu risc.

„Noi, când vorbim de rambursări de TVA, pot să vă spun o cifră. Luna trecută am restituit TVA de aproape patru miliarde de lei într-o lună. Poate nu vi se pare o sumă mare. Pentru noi este imensă. Eu mi-aș dori ca tot ceea ce înseamnă export, în bazele noastre de date, să aibă risc mic”, a declarat președintele ANAF.

În schimb, acolo unde profilul de risc este ridicat, rambursarea va fi precedată de verificarea relațiilor comerciale și a bunei-credințe a contribuabilului.

„Atenție! Acolo unde riscul este mare, dăm rambursarea după ce facem control. Noi dăm banii, dar după ce structura de control verifică buna-credință în relațiile pe care le avem în bazele de date, derulate cu antreprenori cu semnul întrebării. Noi nu luăm banii nimănui din rambursări decât dacă probăm că au participat într-un proces de fraudă”, a precizat Adrian Nica.

Șeful ANAF a atras atenția că vor exista și situații în care o companie care solicită rambursarea TVA poate ajunge în verificări din cauza partenerilor comerciali, chiar dacă problemele nu sunt generate direct de propriul comportament fiscal.

Instituția va trebui să stabilească dacă firma solicitantă a acționat cu bună-credință în relația comercială și dacă a avut cunoștință de eventualele nereguli ale partenerilor.

„Nu poți veni să ceri o rambursare de TVA fără control în condițiile în care tu primești marfă sau primești consultanță de la o societate comercială pe care nu o găsește nimeni la sediu, care nu poate fi identificată. Trebuie să analizăm aceste relații comerciale cu structura de control pentru a vedea gradul de implicare în această relație”, a explicat Nica.

Grupări cu peste 500 de firme și prejudicii de peste 300 de milioane de lei

O altă direcție anunțată de conducerea ANAF vizează combaterea rețelelor de societăți comerciale folosite pentru emiterea de facturi fără acoperire economică, acumularea de datorii fiscale și fraudarea mecanismelor de rambursare a TVA. Adrian Nica susține că instituția a identificat grupări în care aceleași persoane controlează sute de societăți comerciale, utilizate în operațiuni care au produs prejudicii importante bugetului de stat.

„Am o listă și vă pot arăta: la nivelul unei singure grupări – pentru că noi o definim «grupare» – cinci persoane dețin peste 500 de firme care ne-au prejudiciat cu peste 300 de milioane. Aceste grupări nu sunt oameni de afaceri, dar emit facturi fără materialitate pentru unii oameni de afaceri care participă la acest proces”, a declarat președintele ANAF.

Instituția urmărește și societățile nou-înființate care încep să emită rapid volume mari de facturi, fără să aibă achiziții care să justifice activitatea economică declarată.

„Este destul de ciudat să vezi la ANAF astăzi lucruri pe care acum cinci sau zece ani nu le vedeai: în e-Factura, societăți comerciale care se înființează și, în prima zi, fără să aibă nici cea mai mică achiziție, facturează pentru anumite rețele zeci de facturi și emit zeci de facturi, scriind simplu «conform contract». Să știți că, cu cât ANAF devine mai explicit și arată ce face, cu atât partea de fraudă se adaptează și devine mai pregătită. Și noi reacționăm în zona aceasta”, a afirmat Nica.

În acest context, ANAF pregătește liste negre cu administratori care abandonează societăți comerciale cu datorii fiscale, după care înființează alte firme sau își transferă participațiile în alte societăți.

„O să stabilim, pe fiecare zonă a țării, așa-numitul blacklist. Deja am început să construim asta, cu administratori care abandonează firmele lăsând datorii la ANAF. Nu vei mai putea, sper eu, anul viitor, să abandonezi patru, cinci, șase firme într-un an cu datorii, prin vânzare sau prin cesiune de părți sociale ori prin alte mijloace, și să înființezi o firmă nouă într-o zi și să spui că ești antreprenor”, a declarat președintele ANAF.

Potrivit acestuia, problema nu se limitează la pierderile bugetare, deoarece firmele care participă la astfel de mecanisme pot afecta și alți antreprenori, prin relații comerciale construite pe facturi fără materialitate și neplata obligațiilor fiscale.

Notificările ANAF vor fi personalizate, după criticile mediului de afaceri

În paralel cu sistemul de clasificare a riscului, ANAF a transmis aproximativ 7.000 de notificări către contribuabili identificați cu risc mediu, pe baza comportamentului fiscal din 2024.

Nica a recunoscut că o parte dintre notificări nu au explicat suficient de clar problemele identificate, iar instituția intenționează să revizuiască mecanismul și să individualizeze comunicările pentru fiecare societate.

„Da, am înțeles, am văzut și în presă, unele dintre aceste notificări nu au fost explicate suficient de ANAF. Dar aceste 6.800–7.000 de notificări au fost transmise contribuabililor cu risc mediu, ca urmare a comportamentului de la nivelul anului 2024. Rolul acestor notificări nu este acela de a obliga contribuabilul să facă ceva. Am încercat să facem o standardizare a problemelor. Nu ne-a ieșit foarte bine. O să revenim asupra acestor notificări și o să venim cu personalizarea fiecăreia la nivelul fiecărei societăți comerciale”, a declarat șeful Fiscului.

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