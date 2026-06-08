ANAF: Platforma e-Licitații a generat peste 18 mil. lei în două luni de la lansare

Platforma e-Licitații ANAF a generat încasări de peste 18 milioane de lei în puțin peste două luni de la lansarea din 30 martie, sumă obținută atât din licitații online, cât și din creșterea conformării voluntare a contribuabililor, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Potrivit datelor transmise de minister, din totalul încasărilor, 15.311.971 lei au fost obținuți în urma licitațiilor desfășurate online, în timp ce peste 3 milioane de lei au fost achitați de contribuabili după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea procedurilor de executare silită, pentru a evita valorificarea acestora.

În aceeași perioadă, au fost adjudecate 78 de licitații, iar prețurile finale au fost, în medie, cu 17% mai mari decât prețurile de pornire. Totodată, 17 licitații au fost anulate după achitarea integrală a obligațiilor fiscale de către contribuabili.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni. Totodată, faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea. ANAF trebuie să continue această direcție: mai puțină birocrație, mai multă transparență și instrumente digitale care susțin colectarea corectă”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Datele ministerului mai arată un nivel ridicat de accesare a platformei: 1.727.885 de vizitatori unici și peste 70 milioane de accesări de la lansare.

Platforma e-Licitații ANAF are rolul de a extinde accesul publicului la procedurile de valorificare a bunurilor sechestrate și de a permite participarea unui număr mai mare de potențiali cumpărători, indiferent de localitate. Potrivit Ministerului Finanțelor, creșterea vizibilității și a concurenței între participanți contribuie la obținerea unor prețuri mai bune și la creșterea transparenței procedurilor.

Platforma face parte din procesul mai amplu de digitalizare a administrației fiscale, care include și alte proiecte precum aplicația iBon, verificarea digitală a bonurilor fiscale, extinderea utilizării analizei de risc, modernizarea interacțiunii cu contribuabilii prin servicii online și dezvoltarea de instrumente pentru o colectare mai eficientă a veniturilor la bugetul de stat.

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