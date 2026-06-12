ANAF a descoperit nereguli la 85% dintre casele de schimb valutar verificate – amenzi și confiscări de peste 3,4 mil. lei

Verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală la 33 de firme care au ca obiect de activitate schimbul valutar au descoperit că peste 85% dintre acestea nu respectau normele fiscale, fapt ce a dus la aplicarea unor sancțiuni totale de aproximativ 3,45 milioane de lei, sumă ce include atât amenzi contravenționale, cât și confiscări masive de numerar.

Firmele au fost selectate pe baza unei analize de risc.

Principalele abateri constatate de inspectorii Antifraudă au fost:

nefiscalizarea operațiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale

nerespectarea obligației de a accepta mijloace moderne de plată

realizarea tranzacțiilor fără identificarea corectă a clienților pe baza actelor de identitate.

ANAF ar putea extinde verificările în toată țara, după ce a constatat nivelul de evaziune

De asemenea, au fost identificate numeroase cazuri în care sistemele de supraveghere video digitală, obligatorii pentru monitorizarea activității nonstop, nu erau utilizate conform legii.

În cadrul acestor acțiuni, inspectorii au folosit o metodă integrată de verificare, corelând datele din documentele contabile cu înregistrările video ale camerelor de securitate din locațiile verificate.

Un caz deosebit de grav a fost înregistrat în județul Suceava, unde la un singur punct de schimb valutar au fost descoperite sume uriașe provenite din operațiuni neînregistrate. Pe lângă amenzile în valoare de 60.000 de lei, ANAF a dispus confiscarea unor sume impresionante de valută, respectiv peste 211.000 de euro, 35.000 de franci elvețieni, 42.000 de dolari și 22.000 de lire sterline.

Aceste sume fuseseră introduse în unitate fără documente justificative, reprezentând o încălcare directă a obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

ANAF analizează extinderea controalelor la nivelul întregii țări pentru a combate fenomenele care afectează concurența loială și bugetul de stat.

Instituția avertizează că monitorizarea va continua în toate sectoarele identificate cu risc fiscal ridicat, utilizând cele mai noi instrumente de analiză.

Autoritățile încurajează cetățenii să solicite bonul fiscal pentru fiecare tranzacție valutară și să folosească aplicația iBon Fiscal pentru a sesiza orice neregulă, inclusiv refuzul operatorilor de a accepta plata cu cardul prin POS.

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