ANAF începe notificarea instituțiilor și autorităților publice cu datorii fiscale. Premierul: Vor fi folosite toate pârghiile pentru recuperarea lor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) notifică instituțiile și autoritățile publice cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025 că trebuie să își plătească aceste obligații.

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate”, arată un comunicat al instituției.

Suma totală în cauză se ridică la 582,901 milioane de lei.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Premierul: Vor fi folosite toate pârghiile pentru recuperarea datoriilor

Săptămâna viitoare va fi publicată lista companiilor publice cu datorii la stat, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Vor primi notificări toți. Primării, spitale și așa mai departe, care și ele până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că ce făcea Guvernul? Nu-și bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenționat, creau o presiune pe salarii – ‘domnule, nu avem bani de salarii” – și atunci venea Guvernul printr-o hotărâre și le dădea acești bani. Or, este anormal ca cei care fac asta, an de an, să fie finanțați. Acum au fost notificați, aceste date sunt publice’, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități.

Premierul a anunțat că săptămâna viitoare vor fi publicate și datoriile companiilor de stat.

„Nu am mai aprobat în Guvern bugetele lor de când sunt premier, acolo unde au avut pierdere, decât cu planuri de recuperare”, a explicat Bolojan.

El a precizat că vor fi folosite toate pârghiile legale posibile pentru recuperarea datoriilor.

„Gândiți-vă, de exemplu, că ai companii – cum este metroul din București – care sunt subvenționate în fiecare an cu aproximativ 900 de milioane de lei. Deci, o sumă destul de mare, adică, cred că peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenție de la bugetul de stat. Ei, nu-i tot una dacă acolo se fac economii de 5%, de 3%, de 4%, pentru că asta, la nivelul acestei sume, înseamnă 10 milioane de lei, 20 de milioane de lei, 30 de milioane și atunci le-am aprobat bugetul condiționându-le aprobarea de un plan de reducere a cheltuielilor și a trebuit să facă acest lucru. Ceea ce trebuie să facem este ca, acolo unde avem companii de stat, bugete de stat, să nu ne risipim banii și orice funcționează mai bine este un plus pentru toți cetățenii țării noastre”, a afirmat Bolojan.

****