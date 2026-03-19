ANAF începe controalele pe piaţa carburanţilor – sunt vizate practicile speculative

ANAF a început controale la nivel naţional, pe întreg lanţul de distribuţie al carburanților, vizând eventuale practici speculative, în contextul creşterii preţurilor la nivel global din cauza războiului SUA și Israel împotriva Iranului.

Inspectorii verifică suspiciuni de fraudă fiscală şi practici ce pot afecta corectitudinea pieţei, iar dacă vor constata practici speculative vor sesiza instituţiile abilitate.

”În contextul scumpirilor recente ale carburanţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor”, arată un comunicat de presă al instituției.

Acţiunile vizează întreg lanţul de distribuţie, de la importatori şi depozitari până la comercianţii finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acţionează pentru a-şi crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziţie/producţie.

”Inspectorii ANAF verifică situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieţei. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurenţa loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituţiile abilitate ale statului. Scopul acţiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale şi a unui mediu concurenţial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieţei carburanţilor în această perioadă”, mai menționează comunicatul.

Țițeiul Brent – aproximativ 115 dolari / baril

Țițeiul Brent a continuat să crească în ședința de tranzacționare de joi, la 114-115 dolari/baril, în creștere cu 6-7%, după ce Iranul a atacat instalațiile de producție de energie din Qatar.

Prețul a sărit la 110 dolari/baril încă miercuri, cu o creștere de +6%, după ce forțele aeriene ale Israelului, în coordonare cu SUA, au lovit o instalație de procesare a gazelor naturale din sud-vestul Iranului și imensul zăcământ de gaze Pars din Iran, scriu agențiile de presă internaționale.

Acestea au fost primele atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene din Golful Persic din cadrul campaniei americano-israliene împotriva Iranului, potrivit Reuters.

Pars este sectorul iranian unde se află cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul de-a lungul Golfului. Agenția de știri iraniană Fars a relatat că rezervoarele de gaze și părți ale unei rafinării au fost lovite. Fluxurile de gaze către Iraq au fost sistate în urma atacurilor.

