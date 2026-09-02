ANAF: Conformarea voluntară la plată a coborât la 85,78% la începutul lui 2026

Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale a coborât la 85,78% în primul trimestru din 2026, de la 86,57% în perioada similară din 2025, potrivit datelor ANAF. În același timp, gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale s-a menținut la un nivel ridicat, de 95,21%, în ușoară scădere față de T1 2025 (95,40%).

Reducerea gradului de conformare voluntară la plată poate fi interpretată ca un posibil semnal de presiune asupra lichidității contribuabililor, în special având în vedere contracția PIB din primul trimestru al anului.

Indicatorul de conformare voluntară la plată este calculat de ANAF reflectă raportul dintre sumele încasate la termen, aferente obligațiilor declarate, inclusiv plățile parțiale, și sumele declarate de plată. Similar, gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale măsoară raportul dintre numărul declarațiilor depuse la termen și numărul declarațiilor care trebuiau depuse.

Un indicator volatil

Rapoartele ANAF arată că gradul de conformare voluntară la plată a fost volatil în ultimii ani (vezi grafic). Indicatorul a fost de 85,59% în T1 2019, pentru ca în 2020 să coboare la 80,06%. În 2021 a revenit la 84,66%, iar în 2022 a atins cel mai ridicat nivel al seriei, de 87,16%.

În 2023, conformarea voluntară la plată a coborât la 84,61%, după care a urcat la 86,90% în 2024. În 2025, indicatorul a fost de 86,57%, iar în primul trimestru din 2026 a coborât la 85,78%.

Pe partea de declarare, variațiile au fost mult mai reduse. Gradul de depunere voluntară a fost de 94,76% în T1 2019, a coborât la 93,66% în 2020, după care a revenit la 94,23% în 2021. În 2022 a urcat la 95,59%, iar în ultimii patru ani s-a menținut în jurul pragului de 95%.

Diferența dintre cei doi indicatori a ajuns la 9,43 puncte procentuale în T1 2026 așa încât disciplina de declarare rămâne semnificativ mai ridicată decât conformarea la plata obligațiilor fiscale.

Scăderea plăților vine într-un context economic dificil

Evoluția conformării la plată trebuie analizată în contextul evoluției economice din primul trimestru. PIB-ul real al României s-a redus cu 1,7%, în timp ce producția industrială a scăzut cu 1,9%, iar cifra de afaceri din industrie cu 2%. Consumul a avut, de asemenea, o evoluție nefavorabilă: volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără autovehicule și motociclete, a coborât cu 5,8%, iar serviciile de piață prestate populației au scăzut cu 9,8%.

În același timp, numărul mediu de salariați a fost cu 1,16% mai mic decât în perioada similară a anului trecut, iar inflația anuală a ajuns la 9,87% în martie 2026, față de 4,86% în martie 2025.

În acest context, reducerea gradului de conformare voluntară la plată poate fi privită ca un posibil semnal de presiune asupra lichidității contribuabililor. O economie în care activitatea încetinește, în timp ce costurile și prețurile cresc, poate pune presiune pe fluxurile de numerar ale companiilor și gospodăriilor, iar acest lucru se poate reflecta și în capacitatea de achitare la termen a obligațiilor fiscale.

Totuși, datele ANAF nu permit stabilirea unei relații directe de cauzalitate. Întârzierile la plată pot avea și alte explicații, inclusiv decizii de gestionare a cash-flow-ului sau alte particularități ale comportamentului fiscal.

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