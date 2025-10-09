ANAF anunță verificări la 3.700 de case de amanet, după alertele emise de analizele de risc

ANAF anunţă, joi, că va verifica peste 3.700 de case de amanet şi puncte de lcuru ale acestora, după ce analizele de risc au semnalat un potențial ridicat de evaziune fiscală. Sunt vizate firmele care apar cu pierderi sau aproape inactive, dar au acţionari sau asociaţi cu averi semnificative.

”Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) desfãşoarã o amplã acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analizã de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare. Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiarã a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi – şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice (situaţia patron bogat, firmǎ sǎracǎ), prin corelaţie cu analizele Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF”, a transmis, joi, ANAF, într-un comunicat de presă.

Existã cazuri în care entitãţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri semnificative, conform datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale.

”Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionãrii acestor entitãţi, cât şi conformarea fiscalã a entitǎţilor comerciale şi a persoanelor fizice implicate. ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investigheazã în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat”, mai precizează comunicatul.

”Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentã a datelor fiscale şi financiare, ANAF urmãreşte sã acţioneze proactiv, direcţionând eforturile de control cãtre zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizeazã activitatea de inspecţie fiscalã şi contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelaşi timp un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii”, mai menționează Fiscul.

