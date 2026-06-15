ANAF – amenzi de 540 mil. lei românilor care nu au putut explica proveniența unor venituri și fonduri

În perioada iulie 2025 – mai 2026, structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) cu atribuții de verificare a situației fiscale personale au desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, stabilind creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei, potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor.

Acțiunile au vizat persoane fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare și reprezintă cea mai amplă campanie de verificare fiscală personală din ultimii ani.

Principalele nereguli constatate

Inspectorii fiscali au identificat nejustificarea surselor de fonduri utilizate de persoanele fizice pentru: depuneri de numerar în conturi bancare personale și/sau ale societăților la care dețin participații; achiziția de bunuri mobile și imobile cu numerar; creditări acordate societăților; majorări de capital social; dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate; surse de fonduri pretins obținute în străinătate, care nu au putut fi probate în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din state terțe.

În numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificările au arătat că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente și mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obținerii și existența lor efectivă în perioada verificată.

ANAF a constatat, de asemenea, lipsa trasabilității fondurilor declarate: persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar documentele care să confirme proveniența și circuitul banilor lipseau.

Alături de veniturile fără sursă justificată, inspectorii au stabilit și venituri suplimentare nedeclarate provenind din: cedarea folosinței bunurilor, activități independente, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri din străinătate și alte categorii supuse obligațiilor fiscale.

Cele mai mari creanțe stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026

23.075.130 lei – DGRFP Ploiești / AJFP Prahova

22.538.669 lei – DGRFP București / Serviciul Verificări Fiscale

21.580.410 lei – DGRFP București / Serviciul Verificări Fiscale

Rezultatele lunii mai 2026

Doar în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, stabilind creanțe fiscale suplimentare totale de 54.636.713 lei. Cele mai mari trei creanțe din această perioadă au fost:

10.978.817 lei – DGRFP Iași / Serviciul Verificări Fiscale

5.847.184 lei – DGRFP Brașov / AJFP Alba

3.950.297 lei – DGRFP Craiova / AJFP Gorj

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Agenția recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor de conformare transmise în scopul clarificării situației fiscale, pentru a evita declanșarea procedurilor de verificare, și reafirmă preocuparea instituției pentru conformarea voluntară.

***