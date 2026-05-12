ANAF: 80.000 de firme cu datorii de 2,3 miliarde de lei nu pot fi executate silit — nu au cont bancar

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat aproximativ 80.000 de societăți comerciale care acumulează datorii de 2,3 miliarde de lei la bugetul de stat și care nu pot fi supuse popririi, deoarece nu dețin cont bancar.

„O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăți comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent și nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care își plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica (foto), la evenimentul de lansare a Asociației de Fiscalitate Internațională – IFA România.

Au fost identificați 12.000 de contribuabili cu profil de risc foarte ridicat

Șeful ANAF a mai anunțat finalizarea unei analize de risc prin care au fost identificați aproximativ 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat, urmând ca verificările să fie aplicate gradual, nu printr-o executare imediată.

„Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi și toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Să știți că ANAF are nevoie să-și împartă contribuabilii între contribuabili onești și contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri. Să știți că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o știre legată de 7.000 de contribuabili la aceeași adresă și toți au același expert contabil. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite de ambele părți. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoașterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaște contribuabilul — în luna asta, primii 12.000 — vom reuși să vă tratăm așa cum vă doriți și cum ați optat”, a explicat Nica.

Instituția folosește totodată un model de inteligență artificială dezvoltat intern, menit să identifice beneficiarii reali ai firmelor care intră în insolvență în mod premeditat.

„Sunt contribuabili care din start își înființează scheme de fraudă. Am pus indicatori de pre-insolvență. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% față de prețul mediu, să spun așa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eșalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă — arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvență cu ce datorii are. E un capăt de conductă, așa cum îi spunem noi. Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor. Încercăm să facem asta în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu. Nimerești peste contribuabili onești și îi asimilăm cu ceilalți. De ce? Nu știu să vă răspund la asta. Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, și sunt ferm convins că în următoarele 3-4 luni dumneavoastră o să vedeți efectele benefice. Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactați”, a afirmat Adrian Nica.

Ferrari cumpărat pe o firmă de salubritate — scos la licitație

Nica a evocat și unul dintre cele mai recente cazuri instrumentate de inspectorii antifraudă: un patron al unei firme de colectare și valorificare a deșeurilor din București, care și-a achiziționat pe cheltuiala societății o mașină de lux în valoare de 487.500 de euro. Prejudiciul total cauzat statului se ridică la 18,4 milioane de lei. Autoturismul urmează să fie scos la vânzare pe noua platformă de valorificare a bunurilor confiscate de ANAF.

„Urmărind o achiziție de mașini, colegii noștri au văzut că un cetățean și-a cumpărat un Ferrari, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Și după aceea au continuat controlul și, uite așa, evaziune fiscală de 18 milioane lei. Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă, așa că puteți să strângeți bani să vă cumpărați”, a spus Nica.

În contextul acestor cazuri, președintele ANAF a anunțat că instituția va amplifica în perioada următoare controalele îndreptate către persoanele ale căror averi nu corespund veniturilor declarate.

„Cred că eforturile pe care le facem și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate or să crească. O să intensificăm și mai mult controalele în zona asta”, a concluzionat Adrian Nica.

***