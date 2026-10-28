Ana-Maria Icătoiu: IMM-urile românești au patru probleme majore – energie scumpă, inovare slabă, digitalizare superficială și acces dificil la finanțare. „Când statul se împrumută la peste 7%, băncile preferă să finanțeze statul”. Propunerea

IMM-urile din România au patru probleme majore, a declarat Ana-Maria Icătoiu, Președinte Executiv la Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), în cadrul conferinței Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene, organizată marți de CursDeGuvernare.ro .

”Dincolo de eficiența energetică, spuneam despre nivelul foarte slab de inovare, pentru că, din păcate, antreprenorii români văd în continuare inovarea ca pe o cheltuială, nu ca pe o investiție, și nu înțeleg cum se traduce mai concret în domeniul lor de activitate. Și aici trebuie sprijiniți. A treia problemă este nivelul foarte scăzut de digitalizare. Din păcate, încă o înțelegem ca pe o, nu știu, înlocuirea parcului de laptopuri, în loc să o vedem ca pe o transformare digitală profundă, care să ne ajute să ne eficientizăm întregul proces în firmă.

Și accesul deficitar la finanțare. Asta este o problemă mare, inclusiv lipsa de apetit a băncilor, în ultimii doi-trei ani, de a finanța mediul privat. Și din perspectiva fiscală, sigur, dar și din cauza faptului că, atunci când statul român se împrumută la dobânzi de peste 7%, este mai atractiv să împrumuți statul decât să împrumuți mediul privat, mai ales întreprinderile mici și mijlocii”, a spus Icătoiu.

Întrebată ce obstacol ar putea companiile să elimine singure pentru a își crește afacerile și competitivitatea pe un orizont mediu de timp, aceasta a adus în discuție menținerea unei sănătăți financiare în perspectiva anului 2028, când se vor elibera finanțări europene nerambursabile.

”Trebuie să se asigure că au sănătate financiară în 2026-2027, în așa fel încât să fie atractive pentru bănci când va veni momentul 2028. Pe noul cadru financiar, granturile nerambursabile vor fi pentru start-up-uri, pentru proiectele cu componentă foarte pregnantă de cercetare, dezvoltare, inovare și pentru proiectele strategice cu nivel ridicat de risc. Atât granturi nerambursabile. Toate celelalte finanțări pentru mediul privat vor fi sub formă de instrument financiar, adică credit, sigur, în anumite condiții avantajoase și cu garanție de stat, eventual cu un capital-rebate la finalul implementării proiectului, ca pay-for-performance.

Pentru a obține un instrument financiar trebuie să fii atractiv pentru bancă, trebuie să fii convingător pentru bancă și, din perspectiva IMM-urilor, asta trebuie făcut: sănătate financiară”, a mai afirmat președinta executiă de la Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM).

Instrument pentru eficiența energetică a firmelor mici și mijlocii cu activitate de producție

În ceea ce privește problemele pe care companiile nu le pot rezolva singure, Icătoiu a atras atenția asupra costurilor ridicate cu energia și asupra nevoii de retehnologizare a IMM-urilor din producție, în condițiile în care o mare parte dintre acestea operează cu echipamente vechi și energofage.

„Aș vrea să profit de prezența domnului secretar de stat (Marius Poșa de la Energie) pentru a aduce în discuție situația dramatică în care se află IMM-urile românești cu activitate de producție, care în ultimele 24 de luni au văzut aproape dublată factura la energie electrică, în principal din cauza parcului de echipamente de producție învechit. Durata de viață este undeva la 15, poate chiar 20 de ani și, chiar dacă pe piață, din diferite surse – și din PNRR, și din Fondul pentru Modernizare, și din programele regionale –, am avut surse de finanțare pentru acoperirea consumului tehnologic propriu din surse regenerabile, nu ne ajută să punem panouri fotovoltaice pe fabrică dacă în interior avem echipamente de producție vechi și energofage”, a explicat președinta executivă a FICSIMM.

Potrivit acesteia, una dintre probleme este că actualele fonduri europene destinate investițiilor nu permit, în general, înlocuirea simplă a echipamentelor vechi cu unele mai eficiente, finanțările fiind orientate către extinderea capacităților existente sau către investiții noi.

„Fondurile europene din politica de coeziune te ajută ori să extinzi o investiție deja existentă, ori să o creezi de la zero, dar nu te lasă să scoți din uz echipamentele vechi. Și, în acest sens, am dorit să vă aducem la cunoștință un instrument financiar pentru creșterea eficienței energetice a IMM-urilor cu activitate de producție, prin retehnologizare, pe care l-am lucrat împreună cu Banca de Investiții și Dezvoltare, cu Banca de Dezvoltare a României”, a spus Icătoiu.

Instrumentul propus ar urma să funcționeze sub forma unui credit garantat, cu sprijin din Fondul pentru Modernizare, și ar permite companiilor să investească în înlocuirea echipamentelor energofage.

„Este un instrument financiar clar: este un credit cu garanție, așa cum l-am gândit noi, acoperit din Fondul pentru Modernizare, cu care este perfect compatibil, și în acest sens avem confirmări și de la cabinetul comisarului pentru Energie, comisarul Jørgensen. Este un instrument care a atras atenția pozitivă a sistemului financiar-bancar, care vede că IMM-urile românești au un acces foarte dificil la finanțare, în special cele cu activitate de producție, tocmai din cauza presiunii costurilor cu energia asupra structurii de costuri”, a afirmat aceasta.

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