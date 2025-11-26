Ministrul Apărării: Kogălniceanu va fi una dintre cele mai mari baze militare din Europa – americanii continuă investițiile în aceasta

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că baza aeriană de la Kogălniceanu va deveni una dintre cele mai mari din Europa, cu ajutorul investițiilor planificate de partea română, dar și de SUA, care continuă să investească în partea gestionată de americani.

„În baza Kogălniceanu sunt două baze. Este o parte gestionată de aliații americani și o parte gestionată de noi, de România. Dânșii au plan de investiții care continuă, noi avem un plan și mai mare de investiții care continuă până în 2040”, a spus ministrul Moșteanu, la Tvr Info.

Proiectele de investiții sunt de amploare, astfel încât baza militară va fi una dintre cele mai mari din Europa: „Vom avea una dintre cele mai mari baze aeriene militare din Europa. Pista nouă merge înainte, probabil va fi gata la finalul lui 2027 și, de aici încolo un plan de investiții multianual care, până în 2040, va ajunge la peste 2 miliarde de euro. Deci, lucrurile merg înainte acolo.”

Numărul soldaților americani aflați în România – aproximativ 1.000

„Soldații americani, în momentul acesta, sunt în jur de 1.000 de soldați, în jur de 1.000, pentru că mai vin, mai pleacă, nu e un număr fix. Sunt un pic peste nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina. La izbucnirea războiului, SUA au adus în Europa încă două Brigăzi rotaționale și acum au decis să retragă una dintre aceste două Brigăzi rotaționale. Erau 3, au fost 5, acum sunt 4”, a explicat Ionuț Moșteanu.

SUA au anunțat la sfârșitul lunii octombrie că retrag din România aproximativ 800.000 de militari, iar ministrul explica atunci că este vorba despre sistarea rotirii unei brigăzi ce deţinea elemente în mai multe state NATO şi în Bulgaria şi în România, în Slovacia, în Ungaria. Relația strategică cu SUA rămâne solid, asigura Ionuț Moșteanu.

„Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România. Acest lucru va continua. Am primit recent din partea partenerilor americani un sistem avansat de protecție aeriană, care va spori capacitatea de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot. Urmează să fie integrat în curând în planurile noastre operaționale. Le mulțumesc partenerilor americani pentru contribuția constată la securitatea flancului estic și pentru sprijinul acordat în consolidarea capacităților defensive ale României și ale aliaților pe acest flanch estic. Parteneriatul nostru strategic este solid, predictibil, de încredere”, spunea ministrul Apărării.

