Grupul energetic spaniol Repsol va prelua din nou controlul operațional asupra activelor sale petroliere din Venezuela, în urma unui acord încheiat cu autoritățile de la Caracas. Înțelegerea include introducerea unui sistem de plăți garantate și un plan de creștere accelerată a producției, relatează Financial Times (FT).

Potrivit FT, compania intenționează să majoreze de trei ori producția de petrol în următorii trei ani, după ce în ultimii ani operațiunile au fost afectate de sancțiuni și blocaje financiare.

Un element central al noii înțelegeri între Repsol și autoritățile venezuelene este mecanismul de „plată garantată”, conceput pentru a evita situațiile din trecut, când Venezuela nu a reușit să își achite obligațiile față de companie. Deși acordul nu include o rambursare explicită a datoriilor istorice – estimate la aproximativ 4,55 miliarde de dolari – acesta oferă Repsol mai multă siguranță că va încasa contravaloarea producției viitoare.

Partener în proiect rămâne compania petrolieră de stat PDVSA. Venezuela e țara cu cele mai mari rezerve de țiței din lume, iar după înlăturarea fostului dictator Nicolas Maduro și relaxarea treptată a sancțiunilor impuse de SUA relațiile SUA-Venezuela s-au îmbunătățit considerabil.

Chevron și Shell, noi acorduri pentru petrol și gaze în Venezuela. Acordurile cu Venezuela susțin petrodolarul

Compania americană Chevron și gigantul energetic britanic Shell sunt așteptate la rândul lor să semneze acorduri cu autoritățile venezuelene pentru dezvoltarea unor proiecte de petrol și gaze, potrivit unor surse apropiate negocierilor, transmite și Reuters.

Chevron a semnat luni acorduri prin care va returna statului venezuelean un câmp de gaze offshore și va participa la dezvoltarea unei zone de țiței greu din principalul bazin petrolier al țării, centura Orinoco. În același timp, Shell este așteptată să semneze un pact pentru a prelua operarea câmpului de gaze Loran, au declarat trei surse implicate în pregătirea acordurilor.

Proiectele fac parte dintr-o relansare a sectorului energetic venezuelean, după ce autoritățile au modificat legislația petrolieră pentru a atrage investiții străine și pentru a oferi companiilor internaționale mai multă autonomie în parteneriatele cu compania de stat PDVSA.

Schimbări politice și relaxarea sancțiunilor. SUA a atins un nivel record al exporturilor

Amintim că administrația americană a început să permită din nou colaborarea financiară cu instituțiile venezuelene, ceea ce facilitează accesul companiilor internaționale la piața locală. În paralel, autoritățile de la Caracas au adoptat reforme în sectorul energetic, reducând controlul statului și povara fiscală pentru investitorii privați.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă producția a scăzut puternic în ultimele decenii, pe fondul managementului deficitar, corupției și sancțiunilor internaționale. În prezent, producția este de aproximativ 1 milion de barili pe zi, mult sub nivelul de circa 3,5 milioane de barili înregistrat în anii de vârf.

Autoritățile încearcă acum să atragă investiții străine masive pentru relansarea sectorului energetic, inclusiv din partea companiilor occidentale.

În același timp, trebuie notat că, în contextul războiului actual din Orientul Mijlociu, SUA au atins un nou nivel record al exporturilor de țiței.

Sute de superpetroliere se îndreaptă din toate direcțiile către coasta Golfului SUA pentru a încărca țiței american.

