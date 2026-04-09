9 aprilie, 2026

Amenzi record, de peste 7 mil. lei: Aproape 500 de persoane fără contracte de muncă, identificate într-o săptămână

De Vladimir Ionescu

Peste șapte milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate în urma controalelor pe care Inspecția Muncii le-a efectuat în perioada 30 martie – 03 aprilie 2026. Sancțiunile aplicate firmelor cu nereguli au vizat în special munca nedeclarată – aproape 500 de persoane au fost depistate lucrând fără acte.

Statistica verificărilor:

  • Inspectorii de muncă au efectuat un număr total de 1.859 de controale.

  • În urma deficiențelor constatate, au fost aplicate 1.152 de sancțiuni, dintre care 358 de amenzi în valoare totală de 7.092.500 lei și 794 de avertismente.

  • Pentru remedierea neconformităților, au fost dispuse 2.552 de măsuri cu termene precise de implementare.

  • În domeniul relațiilor de muncă (RM), au fost realizate 1.258 de controale, aplicându-se amenzi în valoare de 6.393.500 lei.

  • Au fost identificate 491 de persoane care au fost angajate de către firme fără a li se întocmi acte de muncă.

Principalele nereguli identificate în domeniul Relații Muncă:

  • Utilizarea muncii nedeclarate;
  • Încălcarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;
  • Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

Pe segmentul sănătății și securității în muncă (SSM):

  • S-au desfășurat 601 controale, rezultând amenzi de 699.000 lei.
  • Din cauza riscurilor identificate, s-a dispus oprirea din funcțiune a 3 echipamente de muncă.

Deficiențe majore constatate în domeniul SSM:

  • Nerespectarea obligației de a stabili pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul SSM, corespunzător funcțiilor exercitate;
  • Lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă și la amenajarea locurilor de muncă, pentru toate categoriile de personal și activitățile desfășurate.

(Citește și: Record de muncă nedeclarată – 530 de persoane identificate la o firmă de curierat din București; amendă de 200.000 de lei)


