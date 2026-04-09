Amenzi record, de peste 7 mil. lei: Aproape 500 de persoane fără contracte de muncă, identificate într-o săptămână

Peste șapte milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate în urma controalelor pe care Inspecția Muncii le-a efectuat în perioada 30 martie – 03 aprilie 2026. Sancțiunile aplicate firmelor cu nereguli au vizat în special munca nedeclarată – aproape 500 de persoane au fost depistate lucrând fără acte.

Statistica verificărilor:

Inspectorii de muncă au efectuat un număr total de 1.859 de controale.

În urma deficiențelor constatate, au fost aplicate 1.152 de sancțiuni, dintre care 358 de amenzi în valoare totală de 7.092.500 lei și 794 de avertismente.

Pentru remedierea neconformităților, au fost dispuse 2.552 de măsuri cu termene precise de implementare.

În domeniul relațiilor de muncă (RM), au fost realizate 1.258 de controale, aplicându-se amenzi în valoare de 6.393.500 lei.

Au fost identificate 491 de persoane care au fost angajate de către firme fără a li se întocmi acte de muncă.

Principalele nereguli identificate în domeniul Relații Muncă:

Utilizarea muncii nedeclarate;

Încălcarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

Pe segmentul sănătății și securității în muncă (SSM):

S-au desfășurat 601 controale, rezultând amenzi de 699.000 lei.

Din cauza riscurilor identificate, s-a dispus oprirea din funcțiune a 3 echipamente de muncă.

Deficiențe majore constatate în domeniul SSM:

Nerespectarea obligației de a stabili pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul SSM, corespunzător funcțiilor exercitate;

Lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă și la amenajarea locurilor de muncă, pentru toate categoriile de personal și activitățile desfășurate.

