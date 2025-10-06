cursdeguvernare

Stiri

Amenzi de peste 1 mil. lei aplicate unor firme din HORECA și agricultură pentru munca ”la negru”

De Vladimir Ionescu

6 octombrie, 2025

Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de peste un milion de lei în Campania Naţională pentru Zilieri, în cadrul căreia au fost verificate inopinat firme din domenii precum agricultura, HoReCa (restaurante, baruri, hoteluri), şi servicii (întreţinere peisagistică, organizare de evenimente).

Campania s-a derulat în perioada 07.07.2025 – 19.09.2025.

”În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 1.008.000 lei, fiind dispuse 660 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor”, a transmis Inspecţia Muncii.


Inspectorii au controlat 439 de beneficiari care foloseau 2.997 de zilieri, inclusiv 119 tineri sub 18 ani.

Nereguli esenţiale constatate:

  • netransmiterea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor către ITM, zilnic, anterior începerii activităţii.

  • folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele permise de lege.

  • neplata remuneraţiei cuvenite zilierilor.

  • lipsa acordului scris pentru plata săptămânală a remuneraţiei.

„Protecţia zilierilor şi asigurarea securităţii muncii nu sunt opţionale, ci obligaţii legale ferme. Nu vom tolera sub nicio formă exploatarea prin muncă sau ignorarea condiţiilor elementare de siguranţă. Inspecţia Muncii va intensifica aceste acţiuni de control pentru a conştientiza atât beneficiarii, cât şi zilierii de necesitatea respectării legii” – a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct, citat în comunicat.

****

