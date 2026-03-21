Amenințarea balistică a Iranului, reevaluată după tentativa de atac asupra bazei Diego Garcia

Amenințarea balistică a Iranului este reevaluată de analiștii militari occidentali după tentativa de atac care ar fi vizat baza strategică americano-britanică de la Diego Garcia, în Oceanul Indian, la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian. Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, Iranul a lansat două rachete balistice cu rază intermediară către bază, însă niciuna nu și-a atins ținta.

Una dintre rachete ar fi eșuat în zbor, iar asupra celeilalte o navă americană a lansat un interceptor de tip SM-3, fără a fi clar dacă interceptarea a fost reușită. Episodul este considerat semnificativ deoarece marchează prima utilizare operațională de către Iran a unor rachete capabile să lovească la o asemenea distanță, depășind limitele anterior declarate de Teheran.

Evaluările actualizate indică faptul că unele sisteme balistice iraniene ar putea avea o rază de până la 4.000–4.500 km, peste estimările anterioare de aproximativ 3.000 km. Această evoluție redesenează harta amenințărilor, extinzând aria potențială de acoperire dincolo de Orientul Mijlociu și apropiind, teoretic, Europa de zona de risc, potrivit publicației ITamilRadar.

Implicațiile pentru Europa

Experții militari subliniază că, în scenariul unei lansări din vestul Iranului, rachetele ar putea ajunge până în Europa Occidentală, inclusiv în sudul Marii Britanii. Chiar dacă un astfel de scenariu este considerat puțin probabil, implicațiile strategice pentru securitatea euro-atlantică sunt majore.

Oficialii occidentali insistă însă că riscul unui impact efectiv asupra teritoriului european rămâne redus datorită sistemului integrat de apărare al NATO. Acesta include radare și sisteme defensive în Turcia, instalația Aegis Ashore din România și prezența navală aliată în Marea Mediterană.

Interceptarea rachetelor balistice cu rază intermediară se bazează în principal pe interceptoarele SM-3, integrate în sistemul Aegis, capabile să distrugă țintele în afara atmosferei prin impact kinetic. Apărarea este completată de sisteme terminale precum THAAD și Patriot PAC-3.

Reacția Washingtonului

În contextul escaladării, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în ultimele ore că programul balistic al Iranului reprezintă „o mare problemă” și „o amenințare nesustenabilă” pentru securitatea Statelor Unite și a aliaților.

Șeful diplomației americane a subliniat că refuzul Teheranului de a include rachetele balistice în eventuale negocieri face dificilă orice soluție diplomatică, Washingtonul considerând aceste capabilități drept un element central al riscurilor regionale și globale.

***