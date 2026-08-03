Amendamentele PSD și AUR la Legea integrității, considerate neconstituționale de către PNL și USR, au fost adoptate în Comisia juridică a deputaților. E vizat Dominic Fritz

Comisia juridică a Camerei Deputaților a votat luni amendamentul PSD potrivit căruia demnitarii declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate își vor pierde mandatele, amendament din cauza căruia proiectul legii integrității a fost respins săptămâna trecută în Senat.

În Camera Deputaților, proiectul ar putea trece, cu ajutorul AUR, partid ce le-a cerut social-democraților să susțină un amendament propriu.

Amendamentul PSD îl vizează direct pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, însă experțiia vertizează că prevederea este neconstituțională, întrucât încalcă principiul neretroactivității legilor.

Acum, PSD venit a cu o nouă propunere, care a fost adoptată de comisia juridică a Camerei Deputaților, dar fără voturile USR și PNL.

Noul amendament:

„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, este noul amendament depus de PSD în timpul dezbaterilor din Comisia Juridică a Camerei Deputaților.

Astfel, amendamentul îi vizează pe aleșii și demnitarii pentru care există deja o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese stabilită înainte de intrarea în vigoare a legii.

După încheierea dezbaterilor din comisie, proiectul merge la vot în plenul Camerei, însă votul final îl va avea Senatul.

Amendamentul AUR – Soţii şi partenerii de viaţă ai demnitarilor de rang înalt să îşi declare averea

Soţii şi partenerii de viaţă ai preşedintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniştrilor şi altor demnitari de rang înalt vor fi nevoiţi să îşi declare averea, conform unui amendament AUR la Legea integrităţii adoptat în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Modificarea urmăreşte extinderea sferei persoanelor obligate să declare averea şi interesele, pornind de la ideea că transparenţa nu priveşte doar titularul unei funcţii publice, ci şi situaţiile în care patrimoniul sau interesele relevante pot fi deţinute ori administrate prin intermediul persoanelor apropiate.

„În acest fel, legea încearcă să ofere o imagine mai completă asupra averilor demnitarilor şi a potenţialelor conflicte de interese asociate exercitării unei funcţii publice”, explică AUR.

Declaraţiile de avere ale demnitarilor includeau, de regulă, doar bunurile proprii şi pe cele ale copiilor minori, fără o obligaţie independentă pentru partenerul de viaţă. CCR a declarat însă neconstituțională această prevedere, anul trecut.

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