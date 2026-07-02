Amenda de 4,1 mld. euro pentru Google a fost menţinută de Curtea de Justiție a UE

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi apelul Google şi a companiei-mamă Alphabet împotriva unei amenzi de 4,1 miliarde de euro aplicate în urmă cu opt ani de autorităţile antitrust pentru utilizarea sistemului de operare Android în scopul blocării concurenţei, relatează Reuters.

În 2018, Comisia Europeană stabilise cuantumul amenzii la 4,34 miliarde de euro, iar Tribunalul UE a redus în 2022 suma la 4,1 miliarde.

Google şi Alphabet au atacat decizia cu apel, dar CJUE a respins acest demers, confirmând astfel penalizarea pentru abuzul de poziţie dominantă al motorului de căutare online Google Search în contextul sistemului de operare Android.

Google a plătit în UE amenzi totale de 11 miliarde euro

Un purtătorul de cuvânt al Google a afirmat că decizia de joi nu a luat în considerare investiţiile care au fost necesare pentru menţinerea funcţionării, interoperabilităţii şi gratuităţii Android. „În orice caz, ne-am adaptat acordurile de a ne conforma cu decizia iniţială încă din 2018 şi rămânem concentraţi asupra inovării şi deschiderii continue pentru utilizatorii, partenerii şi dezvoltatorii noştri”, a comunicat compania.

Amenzile primite de Google în UE în ultimele decenii, pentru diferite încălcări ale legislaţiei antitrust, au ajuns la un total de aproape 11 miliarde de euro, iar în viitorul apropiat ar putea urma şi altele, menţionează Reuters. Google este acuzată că şi-a favorizat propriile servicii şi produse în rezultatele căutărilor, precum şi de unele practici în magazinul online de aplicaţii – ambele situaţii intrând sub incidenţa Regulamentului privind pieţele digitale al Uniunii Europene.

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