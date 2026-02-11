AmCham – Șase comunități de business din 3 țări – România, Republica Moldova și Ucraina, accelerează cooperarea regională prin AI și Big Data

AmCham Romania, AmCham Moldova și AmCham Ucraina, alături de organizațiile reprezentative ale industriei IT – ANIS România, ATIC Moldova și IT-Ukraine Association, anunță organizarea, la București, a celei de-a 3 ediții a AI & Big Data Conference – Regional AI Valley, o inițiativă care reflectă viziunea mediului de afaceri privind necesitatea unei abordări regionale coordonate în domeniul inteligenței artificiale, într-un context economic și geopolitic marcat de transformări accelerate.

Pe 6 martie, la București, experți internaționali, lideri de business, profesioniști, oficiali, reprezentanți ai mediului academic și ai administrației se reunesc pentru o ediție de referință a conferinței care evidențiază rolul strategic al inteligenței artificiale și Big Data în creșterea competitivității economice,modernizarea administrației publice și consolidarea rezilienței regionale, inclusiv în domeniul securității și apărării.

AI & Big Data Conference – Regional AI Valley aduce în prim-plan inteligența artificială nu doar ca tehnologie emergentă, ci ca instrument strategic pentru creștere economică, eficiență instituțională și securitate. Conferința creează un cadru de dialog aplicat între mediul privat, administrațiile publice și comunitatea de inovare, concentrându-se pe modul în care AI și Big Data pot susține deciziile de business, productivitatea, inovarea, performanța, politicile publice bazate pe date, digitalizarea administrației și a serviciilor publice, dezvoltarea capacităților pentru apărare și securitate cibernetică.

Peste 70 de vorbitori vor aborda teme transversale și sectoriale, vor prezenta studii de caz, modele de succes, dar și provocări din practică, oferind atât perspective strategice, cât și soluții relevante pentru managerii, fondatorii și decidenții implicați în transformarea digitală și integrarea AI și Big Data în companii din industrii diverse, cât și în instituții publice.

Prin această inițiativă comună, cele șase comunități de business își asumă rolul de catalizatori ai cooperării regionale în domeniul inteligenței artificiale și Big Data, promovând o abordare bazată pe inovare, responsabilitate și aliniere strategică.

După două ediții organizate la Chișinău, AI & Big Data Conference – Regional AI Valley se consolidează odată cu ediția de la București ca un reper regional pentru dezbaterea privind modul în care tehnologiile emergente pot consolida competitivitatea, bună guvernanță și reziliența în Europa de Est.

***