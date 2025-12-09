Ambulatoriile de specialitate cer Guvernului majorarea decontărilor – risc de blocaj, tarifele actuale nu acoperă costurile „reale” de funcţionare

Ambulatoriul de specialitate riscă un blocaj „major” în 2026 dacă în bugetul de anul viitor nu sunt incluse ajustări financiare, întrucât decontările de acum nu acoperă costurile „reale” de funcţionare, avertizează Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă (PMSPI).

Creşterea „accelerată” a cheltuielilor generată de inflație, utilități, consumabile, echipamente medicale şi obligaţii legale nu este reflectată în valoarea actuală a punctului pentru serviciul medical, precizează un comunicat al organizației:

„Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă avertizează că nivelul de finanţare previzionat pentru anul 2026 este insuficient şi riscă să provoace un blocaj operaţional major în ambulatoriul de specialitate. Lipsa unei finanţări adecvate ameninţă continuitatea activităţii medicale, stabilitatea furnizorilor independenţi şi accesul pacienţilor la servicii esenţiale. Ambulatoriul de specialitate asigură anual peste 40 de milioane de consultaţii şi reprezintă principalul filtru care previne internările evitabile şi reduce presiunea asupra spitalelor. Cu toate acestea, finanţarea actuală nu acoperă costurile reale de funcţionare”.

Patronatul cere majorarea valorii punctului

În plus, au adăugat medicii specialişti cu practică independentă, amânarea repetată a ajustărilor promise amplifică dezechilibrul bugetar al cabinetelor independente, „vulnerabilizând un segment strategic” al sistemului medical şi „punând în pericol” capacitatea acestuia de a asigura acces rapid şi eficient la servicii medicale.

PMSPI solicită Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi CNAS finanţare corelată cu costurile reale în 2026, aplicarea fără întârziere, începând cu 1 ianuarie 2026, a ajustărilor promise privind valoarea punctului (6,5 lei), întrucât orice nouă amânare ar compromite funcţionarea cabinetelor. De asemenea, se solicită includerea în bugetul pe 2026 a resurselor necesare pentru ca valoarea punctului să poată fi ajustată către o medie de 8 lei cel târziu din semestrul II al anului viitor, „această valoare reprezentând un nivel minim necesar pentru a acoperi costurile reale şi a menţine sustenabilitatea serviciilor pe tot parcursul anului”.

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă mai cere includerea reprezentanţilor ambulatoriului în procesul de elaborare a bugetului, „deoarece participarea directă a furnizorilor independenţi este esenţială pentru fundamentarea corectă a necesarului financiar şi pentru asigurarea transparenţei în alocarea resurselor”.

„Recunoaşterea rolului strategic al cabinetelor independente, care acestea asigură acces la asistenţă medicală calificată pentru milioane de pacienţi, reduc presiunea pe spitale, susţin prevenţia şi permit utilizarea eficientă a fondurilor publice”, este o altă solicitare a PMSPI.

„Subfinanţarea lor nu reprezintă o economie, ci o pierdere sistemică ce se va reflecta în costuri mult mai mari în anii următori. Ignorarea ambulatoriului de specialitate va genera un lanţ de efecte negative: costuri semnificativ mai mari pentru sistem, suprasolicitarea spitalelor, creşterea listelor de aşteptare şi diminuarea accesului pacienţilor la îngrijiri rapide şi eficiente. Ambulatoriul de specialitate nu este un cost suplimentar, ci un mecanism indispensabil pentru funcţionarea optimă şi eficientă a sistemului public de sănătate”, se evidenţiază în comunicatul citat.

****