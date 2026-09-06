Ambasadorul SUA la NATO: Statele membre nu trebuie să mai tolereze acțiunile de război hibrid ale Rusiei

Statele membre NATO nu trebuie să tolereze acțiunile deliberate de război hibrid, iar Statele Unite vor fi alături de țările aliate în gestionarea unor astfel de incidente, a declarat sâmbătă ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker (Foto), conform Reuters.

Whitaker a spus că tentativa de atac cu drone de luna trecută asupra aeroportului Leipzig/Halle din Germania, pentru care Berlinul a acuzat Rusia, este mai îngrijorătoare decât alte incidente recente cu care s-au confruntat statele NATO, provocate de drone rusești care au vizat Ucraina, dar și-au deviat cursul.

„Apoi sunt ceea ce aș numi acțiunile hibride mai îngrijorătoare, precum cele pe care le-am văzut la Leipzig și în Polonia”, a declarat Whitaker, aflat în Italia, în marja unei conferințe de afaceri.

Statele membre NATO trebuie să fie pregătite și vigilente și, totodată, să transmită un mesaj ferm atunci când sunt vizate de astfel de acțiuni, a mai spus ambasadorul american.

„Dacă putem identifica cine se află în spatele lor, așa cum a făcut Germania, trebuie să transmitem un mesaj ferm că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și că nu le vom tolera”, a declarat Whitaker.

El a adăugat că infrastructura critică, inclusiv obiectivele energetice, ar putea fi vizate și că acestea ar trebui monitorizate de autoritățile naționale.

Răspunsul la astfel de amenințări ține în primul rând de fiecare stat în parte, însă Statele Unite sprijină țările aliate atunci când acestea se confruntă cu astfel de acțiuni, a precizat ambasadorul.

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