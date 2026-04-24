Ambasadorul SUA la București: Ce se întâmplă cu Guvernul nu va afecta deloc relația României cu Statele Unite – Urmărim situația foarte îndeaproape

Ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg (foto stânga) a dat asigurări, într-un interviu pentru Emisiunea Pașaport Diplomatic, de la Digi24, că actuala criză politică, survenită în urma retragerii PSD de la guvernare, nu va afecta relația României cu Statele Unite, care nu a fost niciodată „mai puternică și mai importantă” ca acum. Diplomatul a mai precizat că Statele Unite urmăresc îndeaproape ce se întâmplă pe scena politică locală, dar și că nu există îngrijorări cu privire la impactul crizei asupra democrației românești.

Statele Unite monitorizează atent evoluțiile politice din România, însă oficialii americani transmit că aceste schimbări nu afectează stabilitatea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

„Democrația poate fi dezordonată, dar nu este alt sistem măcar la fel de bun. Și așa se întâmplă într-o democrație. Ce se întâmplă aici cu guvernul nu va afecta deloc relația dintre Statele Unite și România. Aceasta este o relație care nu a fost niciodată mai puternică și nu a fost niciodată mai importantă. Și modul în care această democrație trece prin această problemă actuală, nu o va afecta deloc negativ. Ne așteptăm ca această relație să continue să crească și să devină mai puternică”, a precizat diplomatul.

Referindu-se la situația politică internă, Darryl Nirenberg a explicat că Washingtonul urmărește atent desfășurarea evenimentelor, dar fără îngrijorări majore.

„Urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă în România (…) Citirea a ceea ce se întâmplă cu privire la guvern este foarte importantă pentru noi și urmărim lucrurile foarte îndeaproape. Și folosim orice ocazie pentru a obține informații despre rădăcinile acestui lucru și unde se va îndrepta”, a afirmat el.

