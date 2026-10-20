Ambasadorul SUA avertizează UE cu privire la ”represalii devastatoare”, ca urmare a restricțiilor în sectorul tehnologic cerute de Bruxelles

Companiile europene s-ar putea confrunta cu represalii „devastatoare” din partea Washingtonului dacă Bruxelles-ul impune restricții concurenților americani din sectorul tehnologic, a declarat, luni, ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană.

Ambasadorul Andrew Puzder (Foto) a declarat pentru Financial Times că firmele europene ar trebui să fie prudente având în vedere riscul unor posibile măsuri de retorsiune, având în vedere dimensiunea pieței americane.

Puzder a pus la îndoială faptul că restricționarea concurenței americane ar putea îmbunătăți competitivitatea companiilor europene.

„Dacă scopul este ca Statele Unite să devină mai puțin competitive, consider că acesta nu este un obiectiv legitim”, a declarat el pentru FT.

„Nu poți face companiile europene mai competitive reducând competitivitatea companiilor americane.

Avem produse de cea mai bună calitate în acest domeniu. Sunt produse fiabile, produse care se bucură de încredere. Nu avem nevoie de un fel de mediocritate sincronizată.”

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În luna mai, aceasta a propus noi norme privind alocarea benzii de frecvență de 2 GHz, care susține comunicațiile prin satelit și serviciile emergente ce permit telefoanelor mobile să se conecteze direct la sateliți.

Propunerea nu vizează în mod explicit interzicerea companiei SpaceX sau a tuturor operatorilor americani.

Pe 19 octombrie, patru companii europene de telecomunicații – Deutsche Telekom, Orange, Telefónica și Vodafone – au anunțat semnarea unei scrisori de intenție pentru a analiza posibilitatea unei oferte comune privind spectrul european destinat comunicațiilor prin satelit.

De asemenea, ambasadorul a pus sub semnul întrebării motivația din spatele aplicării de către UE a Legii privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA).

„Începi să te întrebi: încercăm oare să gestionăm concurența pe piața digitală sau încercăm să luăm din venituri de la companiile americane în beneficiul Europei?”, a spus el.

Legea privind piețele digitale (DMA) reglementează marii „administratori de acces” (gatekeepers) din mediul digital, inclusiv companii americane precum Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms și Microsoft.

Separat, Legea privind serviciile digitale (DSA) impune marilor platforme online obligația de a combate conținutul ilegal și de a aborda anumite riscuri sistemice.

Luna trecută, ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a sugerat ca sumele provenite din amenzile aplicate Google să fie utilizate pentru a reduce contribuțiile statelor membre la bugetul UE.

„Aceasta este o nouă sursă de venituri pentru Uniunea Europeană – în valoare de 4,6 miliarde de euro – care ar trebui să reducă automat contribuțiile tuturor statelor membre”, a declarat Haddad pentru Franceinfo, pe 29 septembrie.

Ambasadorul a îndemnat Europa „să renunțe la această mentalitate axată pe reglementare, în care se încearcă blocarea lucrurilor, în condițiile în care ne aflăm într-o cursă cu China”, atât în ​​domeniul inteligenței artificiale, cât și în cel al calculului cuantic.

El a adăugat că SUA pot câștiga această cursă, „dar ar fi mult mai ușor dacă am colabora cu Europa, în loc să fim în conflict cu ea”.

Ucraina și Starlink

Disputa transatlantică survine și pe fondul unei alte chestiuni, legate de restricțiile impuse sistemului de comunicații prin satelit Starshield al companiei SpaceX, utilizat de armata ucraineană.

Starlink susține comunicațiile pe câmpul de luptă și facilitează operarea dronelor folosite pentru a ataca ținte rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut, într-un interviu din 18 octombrie, că o restricție aplicată serviciului de internet prin satelit Starlink – care a perturbat misiunile de luptă ucrainene și a periclitat apărarea împotriva dronelor rusești timp de trei zile – a reprezentat un „mesaj” din partea guvernului american.

Serhii Beskrestnov, consilier al lui Zelenski, a declarat pe 14 octombrie că restricțiile au vizat terminalele care utilizează pachetul de servicii militare Starshield, atunci când acestea se deplasau cu o viteză mai mare de 160 km/h.

Forțele de apărare ale Ucrainei nu au primit nicio notificare prealabilă, a precizat el, iar mai multe misiuni au fost perturbate.

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a confirmat pe 15 octombrie că accesul Ucrainei la serviciile Starlink și Starshield ale SpaceX a fost restabilit, după o întrerupere temporară. În urma unei întâlniri cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pe 15 octombrie, Streeting a declarat pentru BBC că a primit „asigurări directe” din partea acestuia că accesul Ucrainei la Starlink și Starshield a fost restabilit.

Duminică, Zelenski a afirmat că Statele Unite au reluat partajarea de informații importante cu Ucraina, pentru a ajuta la apărarea țării împotriva Rusiei.

Pe de altă parte, la 19 octombrie, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a negat afirmația lui Zelenski potrivit căreia schimbul de informații dintre SUA și Ucraina ar fi fost suspendat temporar.

„Nu a existat nicio întrerupere”, le-a spus Rubio jurnaliștilor, în timpul unei vizite în Uzbekistan.

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