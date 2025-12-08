Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit

Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit”, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Moscova.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe rus a anunțat ”cu profund regret” că Aleksandr Mațegora (foto), în vârstă de 70 de ani, a murit pe 6 decembrie 2025, scrie Agerpres.

Fără a da alte detalii cu privire la cauzele morții sale, diplomația rusă îi aduce un omagiu, subliniind că, de la începutul carierei sale la sfârșitul anilor 1970, ambasadorul lucrase pentru cooperarea economică și diplomatică dintre Coreea de Nord și Uniunea Sovietică, apoi Rusia.

„Sub conducerea sa avizată și sensibilă, s-au format mai multe generații de diplomați și de specialiști ai Coreei”, subliniază ministerul rus.

Mațegora, ambasador la Phenian din 2014, a fost „o forță motrice”, care a dus la „nivelul actual fără precedent al relațiilor” dintre Rusia și Coreea de Nord, potrivit diplomației ruse.

Cele două state întreprind în prezent o puternică apropiere diplomatică, militară și economică. Din 2024, ele sunt unite printr-un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizându-i mii de soldați pentru a respinge, între sfârșitul lui 2024 și primăvara lui 2025, trupele ucrainene, care preluaseră controlul aspra unei mici părți din regiunea rusă frontalieră Kursk.

Phenianul îi furnizează, de asemenea, Rusiei arme și muniții, potrivit Coreei de Sud, care suspectează Moscova că îi transferă în schimb tehnologii militare sensibile.

