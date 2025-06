Ambasadorul României în SUA – întâlnire cu emisarul special al președintelui Trump pentru războiul din Ucraina: discuții despre flancul estic al NATO

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a avut o întâlnire cu generalul Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american, Donald Trump, pentru Ucraina.

Ambasadorul Muraru a abordat perspectiva soluționării războiului Rusiei contra Ucrainei şi a evidențiat ajutorul cuprinzător acordat de România țării vecine, potrivit unei postări publicate, luni, pe pagina de Facebook a Ambasada României în SUA. De asemenea, Andrei Muraru a subliniat angajamentul României privind creșterea bugetului apărării şi necesitatea descurajării şi apărării pe flancul estic aliat, inclusiv prin prezența permanentă a forțelor SUA în România.

„Generalul Keith Kellogg a mulțumit pentru rolul României în plan regional și pentru cooperarea apropiată cu SUA, subsumată parteneriatului strategic bilateral”, se mai spune în postarea Ambasadei.

Kellogg, în vârstă de 81 de ani, a fost şef de cabinet și secretar executiv al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump (2017 – 2021), iar preşedintele avansase nominalizarea sa în noiembrie anul trecut, înainte de a prelua funcţia pentru a doua oară.

Anul trecut, Kellogg a elaborat o propunere pentru a pune capăt conflictului care a început cu invazia rusă în Ucraina în 2022.

Documentul, intitulat „America First, Russia and Ukraine Next” – scris de el şi de fostul consilier pentru securitate naţională Fred Fleitz – a fost publicat în aprilie de think tank-ul America First Policy Institute şi i-a fost înmânat lui Trump. În raportul respectiv, ambii autori au afirmat că „viitoarea asistenţă militară a SUA ar necesita ca Ucraina să se angajeze în negocieri de pace cu Rusia”.

