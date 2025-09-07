cursdeguvernare

duminică

7 septembrie, 2025

Stiri

Ambasadorul român în SUA: Nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul Visa Waver

De Vladimir Ionescu

7 septembrie, 2025

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru afirmă că nici nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul american de scutire de vize.

Andrei Muraru a vorbit, sâmbătă, la Prima Tv, despre teoria potrivit căreia suspendarea ridicării vizelor de către SUA pentru cetăţenii români a fost cauzată de anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut,
„Acum, evaluări şi… cum să spun, chiar şi intuiţia te poate duce către această concluzie. Însă eu personal, şi spun asta cu foarte multă responsabilitate, nu doar că nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize”, a declarat Andrei Muraru, potrivit news.ro. Acesta precizează că, din punctul său de vedere, subiectul anulării alegerilor este închis. 

Ambasadorul a admis că decizia de scoatere a României din programul de ridicare a vizelor pentru SUA a fost una „excepţională, care nu se regăseşte în istoria acestui program din 1986, de când această legislaţie a fost votată în Congres”.


„Nu a mai existat niciodată o ţară care să fie desemnată şi care să fie revocată înaintea intrării efective în program”, a spus Muraru, arătând că două ţări au fost scoase din program după ce fuseseră incluse, excluderea având drept cauză că un număr mare de cetăţeni intraţi cu vize au rămas ilegal pe teritoriul SUA.

Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România, făcut public la jumătatea lunii august, consemnează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca „o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale afirmând că „observatori independenţi au sugerat că acea campanie în cauză de pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.

De asemenea, printre problemele semnificative în domeniul drepturilor omului se numără cele care ţin de buna funcţionare a unei prese libere şi sunt consemnate unele deficienţe în apărarea drepturilor lucrătorilor, protecţiei copiilor, precum şi o creştere a cazurilor de antisemitism.

(Citește și Reguli noi pentru solicitanții de vize SUA. „Activitățile antiamericane” – motiv de refuz)

***


