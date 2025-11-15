Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE în cazul dronei căzute în județul Tulcea: ”O violare a suveranității României” – Reacția Rusiei

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri seară, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

”Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat (…) la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025”, a anunțat, vineri, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

MAE vorbește despre posibile noi sancțiuni

Potrivit MAE, ”fragmentele recuperate de autorităţile române de la locul prăbuşirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenenţa acestuia şi implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”.

”Partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federaţiei Ruse, protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României. De asemenea, reprezentanţii MAE au atras atenţia asupra repetării acestor situaţii, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranţa cetăţenilor români, precum şi pentru securitatea României şi a regiunii. A condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale şi iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România şi a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federaţiei Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Totodată, a fost menţionat ca România are dreptul să ia măsurile legale necesare să îşi protejeze cetăţenii şi teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancţiuni”, se mai arată în comunicatul de presă.

MAE subliniază că, ”în pofida acţiunii iresponsabile şi ilegale a Federaţiei Ruse, în niciun moment cetăţenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct şi iminent”.

”România şi Aliaţii au capabilităţile şi cadrul de acţiune pentru a gestiona orice situaţie de risc. România este în permanent contact cu Aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE pe aceste subiecte”, a mai transmis MAE.

Drona a căzut în județul Tulcea, la aproximativ 5 km sud de frontiera cu Ucraina

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Un apel la 112 a semnalat că un obiect a căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului ajungând forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.

Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.

Reacția Ambasadei Rusiei: „Așa-zisele «dovezi» nu sunt, de fapt, dovezi”

Ambasada Rusiei la București a avut vineri seară o primă reacție după decizia MAE de a-l convoca la sediu pe ambasadorul Vladimir Lipaev în cazul dronei rusești care a căzut în județul Tulcea. Misiunea diplomatică a Moscovei susține că demersul MAE a fost „o acțiune teatralizată” și că acuzațiile de încălcare a spațiului aerian sunt „absurde și nefondate”.

Ambasada rusă susține că MAE a organizat pentru ambasadorul Lipaev „o acțiune teatralizată, însoțită de o sesiune foto, menită să convingă opinia publică de «o nouă încălcare» a suveranității și spațiului aerian al României de către Federația Rusă”.

„Drept dovadă au fost prezentate fragmentele și fotografiile unui aparat de zbor fără pilot, care ar fi «căzut» pe teritoriul României în timpul unui atac asupra obiectivelor infrastructurii civile din Ucraina. Diplomaților români li s-a explicat că pentru Forțele Armate ruse obiectivele civile nu au fost și nu vor fi niciodată ținte, în timp ce formațiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse”, susține Ambasada Rusiei la București, într-o postare pe Facebook.

Ambasada a contestat și dovezile pe care spune MAE că i le-a prezentat ambasadorului Lipaev cu privire la încălcarea spațiului aerian românesc.

„S-a subliniat că așa-zisele «dovezi» nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare a aparatului respectiv în țară și datele privind traseul acestuia. În plus, natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forțele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spațiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculații privind o presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și privind orice amenințări la adresa securității sale din partea Rusiei”, se mai arată în comunicat.

Misiunea diplomatică a Rusiei susține că Bucureștiul „cunoaște foarte bine” condițiile Moscovei „pentru obținerea păcii în Ucraina”.

„Pentru a evita căderea accidentală a aeronavelor fără pilot doborâte, s-a recomandat încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski și clica acestuia, care a uzurpat puterea în țară. Condițiile pentru obținerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de către conducerea rusă și, în primul rând, de către Președintele Vladimir Putin. Partea română le cunoaște foarte bine, de aceea spectacolele demonstrative cu acuzații absurde și nefondate la adresa Federației Ruse sunt extrem de nepotrivite”, a conchis Ambasada Rusiei.

Șeful Armatei, despre drona căzută: „Dacă era cazul, acea țintă era combătută”

Vorbind despre cazul dronei căzute în noaptea de luni spre marți în zona localității Grindu, județul Tulcea, generalul Gheorghiță Vlad a declarat joi că aceasta „nu a intrat în raza de acțiune a sistemului de combatere și, drept urmare, nu a putut fi combătută”.

„Este un dispozitiv de luptă organizat în acea zonă. În poziția de tragere respectivă, pe direcția respectivă nu a fost nicio amenințare. Am spus și o repet, ca de fiecare dată, avem o suprafață foarte mare de acoperit din punct de vedere al apărării antiaeriene. Drept urmare, ne concentrăm pentru protecția zonelor populate”, a explicat Șeful Statului Major al Apărării Naționale, în Poligonul Cincu, potrivit Agerpres.

Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că legislația actuală permite descentralizarea deciziei de combatere a unei eventuale ținte aeriene, până la nivel de comandant de piesă.

„Deci, dacă era cazul, acea țintă era combătută. A căzut la o distanță suficient de mare, astfel încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian respectiv”, a mai spus șeful Armatei Române.

