Ambasadoarea SUA în Grecia sugerează că SUA au fost implicate în căderea guvernului Bolojan – Miza: Coridorul vertical de gaze. Ea s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu și un consilier prezidențial

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a sugerat la o cină cu ministrul elen al Energiei că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Ilie Bolojan, și că asta s-ar putea întâmpla și în Grecia, relatează o amplă investigație Wall Street Journal.

Paragraful de interes din WSJ:

În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuția s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici.

Episodul legat de România și Guvernul Bolojan apare în „The Mystery Man Shadowing Kimberly Guilfoyle as She Pushes Deals Across Europe”, o investigație WSJ despre Kimberly Guilfoyle și modul în care aceasta folosește funcția pentru a promova interesele comerciale ale unei companii grecești, Aktor Group, în proiecte de gaze naturale lichefiate (LNG) americane în Balcani.

Lângă ea apare constant un lobbyist, Christos Marafatsos, care lucrează pentru Aktor și care a însoțit-o la întâlniri cu șefi de stat și miniștri din Bulgaria, Albania, Ucraina, România etc., uneori fiind confundat chiar cu șeful ei de cabinet.

Kimberly Guilfoyle, fostă logodnica lui Donald Trump jr. este promotoare a Coridorului Vertical de Gaze, un proiect de interes pentru SUA, iar Ilie Bolojan nu ar fi dat curs cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze, de a cumpăra gaze din SUA la un cost peste prețul pieței.

Ambasadoarea are legături apropiate în România cu lideri PSD, inclusiv cu președintele Sorin Grindeanu și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, alături de care a fost fotografiată la o cină într-un restaurant din București, într-un moment în care social-democrații î contestau puternic pe Ilie Bolojan și se pregăteau de înlăturarea a a acestuia printr-o moțiune de cenzură votată pe 5 mai alături de AUR.

Presa-Liberă a publicat imagini de la întâlnirea la care au participat, pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle, consilierul prezidențial Florin Vlădică, ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD) .

Ambasadoarea, acuzată că promovează interesele Aktor, companie implicată în Coridorul Vertical

Ancheta jurnalistică prezintă mai multe legături între ambasadoarea Guilfoyle și Aktor, companie direct implicată în Coridorul Vertical, un proiect strategic susținut de SUA pentru a aduce LNG american în Europa de Sud-Est și Balcani.

Astel, a documentat WSJ:

ea a mers în Bulgaria cu un jet privat pus la dispoziție de CEO-ul Aktor

a insistat ca guvernul bulgar să colaboreze cu Aktor pentru proiecte de LNG

a semnat, alături de Aktor și partenerii săi, acorduri cu companii de gaze din Bulgaria, Ucraina, Albania, Bosnia-Herțegovina și România.

Foști oficiali ai Departamentului de Stat și experți citați de WSJ spun că este „absolut problematic” ca un ambasador să promoveze o companie privată și să aducă un lobbyist la întâlniri cu șefi de stat, relatează WSJ.

Secretarul de Stat Marco Rubio este citat spunând că Guilfoyle este un „advocat incredibil de eficient al agendei președintelui” și că Trump o apreciază.

Legăturile Aktor cu România

Aktor LNG USA (filiala americană a grupului grec Aktor) a semnat cu Albgaz (compania de stat din Albania) un acord de 20 de ani, în valoare de 6 miliarde USD, pentru livrarea a 1 miliard de metri cubi (bcm) de LNG pe an, începând cu 2030, conform Reuters.

LNG-ul vine de la producătorul american Venture Global.

Ambasadoarea a a participat alături de ministrul român al Energiei (Bogdan Ivan – primul din dreapta în foto) de CEO-ul Aktor, Alexandros Exarchou (al doilea din dreapta), la un panel la Davos 2026 despre coridoarele energetice viitoare și rolul Greciei și României în această strategie americană, după cum arată un material postat pe Linkedin.

La Davos 2026, Exarchou a propus ca UE să subvenționeze noul coridor energetic vertical, subliniind rolul Greciei și României în această arhitectură.

Presa și Aktor vorbesc despre extinderea Vertical Corridor și către Serbia și România, ca piețe viitoare de desfacere pentru LNG american.

În ancheta WSJ despre Guilfoyle, se arată că ea a promovat proiecte Aktor și în România, alături de alte țări din Balcani.

Acest acord este descris ca un pilon al „Vertical Corridor” (coridorul vertical de gaz), inițiat și susținut politic de guvernul SUA pentru a aduce LNG american în Balcani și Europa de Est.

Acordul inițial a fost semnat în noiembrie 2025, a fost un Sales and Purchase Agreement (SPA) pe 20 de ani, începând cu 2030, semnat de Atlantic-See LNG Trade și Venture Global.

Al doilea a fost semnat în iunie 2026 și prevede 1 milion tone pe an (1 MTPA) de LNG, adică aproximativ 1,4 bcm/an (1,38–1,4 miliarde mc/an).

Acest acord extins stă la baza contractelor de revânzare pe care Atlantic-See / Aktor le semnează apoi cu țări din Balcani (Albania, Bulgaria, Ucraina, Bosnia-Herțegovina, România etc.).

Vehiculul principal pentru achiziția și revânzarea de LNG american către Balcani este format din:

Venture Global, Inc. – exportator american de LNG (listat la NYSE, ticker VG)

Atlantic-See LNG Trade S.A. – o societate mixtă (joint venture) între Aktor Group (constructor și dezvoltator de infrastructură din Grecia) și DEPA Commercial (compania de stat greacă pentru comercializarea gazului).

În noiembrie, Aktor a anunțat înființarea unei societăți mixte, Atlantic-SEE LNG, care urma să fie deținută în proporție de 60-40 de către Aktor și DEPA, o companie energetică greacă susținută de stat.

În lunile care au urmat, Aktor și societatea sa mixtă au semnat memorandumuri de înțelegere și acorduri comerciale cu companii din sectorul gazelor naturale din Bulgaria, Ucraina, Bosnia și Herțegovina și România.

O tranzacție în valoare de 6 miliarde de dolari, în care Guilfoyle a ajutat-o pe Aktor să o încheie în Albania ar urma, dacă ar fi finalizată, să asigure achiziționarea de gaze naturale de către această țară de la companie, până în 2050.

Nu este clar dacă toate tranzacțiile se vor concretiza. Vineri (25 septembrie), compania de gaze de stat din Ucraina a declarat pentru The Wall Street Journal că negocierile privind viitoarele achiziții de la Atlantic-SEE au fost suspendate.

La o conferință desfășurată în Grecia în luna noiembrie, la care au participat membri ai cabinetului, printre care Burgum și secretarul pentru energie Chris Wright, asociația în participațiune dintre Aktor și DEPA a anunțat că a semnat un acord pe 20 de ani cu compania americană Venture Global pentru achiziționarea de GNL din SUA, începând din 2030.

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