Ambasadoarea Greciei: Companiile elene au investit peste 5,5 miliarde de euro în sectorul energetic din România

Investițiile realizate de companiile elene în sectorul energetic din România au depășit 5,5 miliarde de euro de la sfârșitul anului 2023, a afirmat ambasadoarea Greciei în România, Lili-Evangelia Grammatika, la lansarea celei de-a treia ediții a Codului de Bune Practici pentru Energia Regenerabilă din România.

„Prezența mea aici, astăzi, reflectă progresele semnificative înregistrate în ultimii ani în domeniul energiei în ceea ce privește consolidarea cooperării dintre Grecia și România, atât la nivel bilateral, cât și regional. În mod special, sunt mândră să afirm că, în ultimii ani, companiile elene s-au aflat în fruntea investițiilor străine directe grecești în România, cu peste 5,5 miliarde de euro investite în sectorul energetic, de la sfârșitul anului 2023, în proiecte emblematice”, a afirmat Lili-Evangelia Grammatika.

Ambasadoarea Greciei a evidențiat, în acest context, investițiile realizate și planificate de PPC în România.

Principalul investitor elen: PPC Renewables

„Aș evidenția PPC drept principalul investitor, cu peste 4 miliarde de euro deja investiți, inclusiv în energie regenerabilă, aici, în România, și cu alte 3 miliarde de euro prevăzute pentru investiții până în 2030. În special, PPC Renewables este principalul producător de energie regenerabilă din România. Nu voi insista asupra cifrelor referitoare la capacitatea de producție de energie, deoarece risc ca detaliile privind capacitatea de producție și amplasarea celor mai mari proiecte să nu mai fie de actualitate, având în vedere că o serie de proiecte se află în curs de dezvoltare, pe lângă cele existente, aflate în deplină funcționare”, a precizat aceasta.

Potrivit ambasadoarei, și alte companii elene au realizat investiții de peste un miliard de euro în sectorul energetic din România.

„Alte companii elene au investit, de asemenea, peste un miliard de euro în sectorul energetic din România, în proiecte importante în domeniul energiei regenerabile, inclusiv parcuri fotovoltaice și eoliene. Metlen, Helleniq Energy, Sunel și alte companii mai puțin cunoscute, dar cu un nivel ridicat de expertiză, sunt prezente aici cu proiecte importante în sectorul surselor regenerabile de energie, toate contribuind la diversificarea mixului energetic al României și la tranziția verde, sprijinind atingerea obiectivelor importante ale planurilor energetice naționale ale țării, în cadrul mai larg al politicilor energetice ale UE”, a declarat Lili-Evangelia Grammatika.

Aceasta a subliniat și importanța cooperării regionale pentru securitatea și independența energetică.

„De o mare importanță este și perspectiva mai largă, în contextul consolidării eforturilor regionale pentru promovarea independenței și securității energetice. Grecia se află în prima linie a unor inițiative majore și contribuie activ la extinderea capacităților energetice și la asigurarea unor surse suplimentare de energie sigure și reziliente. Țările noastre împărtășesc obiective strategice comune și sunt parteneri naturali în eforturile de construire a unei rețele energetice sigure și sustenabile, care să consolideze economiile noastre, contribuind în același timp la eficiența energetică și reziliența la nivel European”, a susținut ambasadoarea.

În opinia sa, una dintre principalele provocări este asigurarea securității energetice concomitent cu susținerea competitivității.

„În condițiile în care ne confruntăm cu crize fără precedent, atât în apropierea frontierelor estice ale Europei, cât și în Orientul Mijlociu, politicile energetice ale UE, Pactul verde și ‘Fit for 55’, au fost puse sub semnul întrebării și analizate critic, în contextul în care suntem chemați să răspundem creșterilor mari ale prețurilor la energie și distorsiunilor semnificative de pe piață. Mai sunt relevante obiectivele Pactului verde? Da. Un exemplu elocvent este Grecia. Prin investițiile în surse regenerabile de energie, Grecia și-a diversificat semnificativ mixul energetic. Energia regenerabilă reprezintă 52,6% din mixul energetic în acest an, contribuind astfel la consolidarea rezilienței energetice a Greciei. Grecia a devenit, de asemenea, exportator net de energie electrică, în timp ce, în urmă cu doar câțiva ani, era importator net”, a explicat Grammatika.

Extinderea capacităților de stocare

Referindu-se la România, ambasadoarea a evidențiat structura mixului energetic și necesitatea dezvoltării capacităților de stocare.

„România are perspective foarte bune în această privință, cu un mix energetic care include și energia nucleară și hidroenergia. Cu toate acestea, ambele țări trebuie să accelereze dezvoltarea capacităților de stocare în baterii. Și în acest domeniu, companiile elene sunt prezente cu investiții importante și expertiză”, a adăugat aceasta.

Lili-Evangelia Grammatika a pledat, totodată, pentru o mai mare solidaritate între statele membre ale Uniunii Europene și pentru reducerea diferențelor de preț de pe piața energiei electrice.

„De asemenea, trebuie să demonstrăm o solidaritate mai mare între statele membre ale UE. Este important să abordăm distorsiunile de pe piața energiei electrice care creează diferențe semnificative de preț în cadrul UE. Trebuie să avansăm împreună eforturile pentru îmbunătățirea și asigurarea conectivității rețelelor”, a mai spus ambasadoarea Greciei în România.

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