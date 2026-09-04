Ambasada Federaţiei Ruse în România susține că „ameninţarea la adresa securităţii României” vine din faptul că respectă directivele de politică externă a „aripii agresive a NATO şi Uniunii Europene”, iar ajutarea Ucrainei, inclusiv la nivel diplomatic, constituie „complicitate la crimele comise de acest regim”.

Declarația de presă a fost publicată în urma convocării ambasadorului Vladimir Lipaev (foto) la MAE, după ce statele membre au decis să răspuns solidar la tentativa de atac a Rusiei asupra avioanelor cargo de la Leipzig/Halle.

Moscova transmite că bombardarea punctului de trecere a frontierei de la Orlivka este justificată, iar protestul înaintat de MAE este „exagerat şi lipsit de orice temei”.

Uniunea Europeană şi mai multe dintre statele sale membre au convocat miercuri reprezentanţi diplomatici ruşi, într-un gest de solidaritate cu Germania după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, atribuită de Berlin Rusiei. „Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acţiunile hibride ale Rusiei şi vom răspunde uniţi. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât şi disponibilitatea de a impune un cost real agresorului”, a declarat ministrul român de externe Oana Ţoiu.

Ambasadorul rus spune că „ameninţarea la adresa securităţii României nu vine din Rusia, ci din respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive (a) NATO şi Uniunii Europene, care încă visează la provocarea unei „înfrângeri strategice” Rusiei”.

Ambasadorul Lipaev, precizează declaraţia ambasadei ruse, a respins categoric insinuările diplomaţilor români, calificându-le drept absurde, nefondate şi nepotrivite şi a subliniat nepotrivirea acestei acţiuni, „care priveşte relaţiile Rusiei cu un alt stat”.

În noaptea de luni spre marţi, ruşii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul „Orlivka”, situat la graniţa Ucrainei cu România, iar trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlivka a fost suspendată timp de mai multe ore.

La protestul MAE faţă de această acţiune, şeful misiunii diplomatice ruse răspunde că „orice obiecte folosite de Ucraina pentru operaţiuni militare şi tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost şi rămân o ţintă legitimă pentru forţele armate ale Federaţiei Ruse”.

Prin urmare, el a respins protestul privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka ca fiind „exagerat şi lipsit de orice temei”.

Moscova avertizează că „orice acţiuni iresponsabile de ordin militar-tehnic, logistic, consultativ sau diplomatic, care vizează susţinerea regimului pe care îl conduce (Zelenski), constituie complicitate la crimele comise de acest regim”.

Ambasadorul rus îndeamnă autorităţile române să recunoască faptul că „Zelenski şi clica sa s-au transformat, în primul rând, în terorişti internaţionali făţişi (…) şi, în al doilea rând, a devenit un provocator şi instigator al unui conflict armat de amploare pe continentul european”.

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