Ambasada României la Washington: 47 de români se află în custodie în centrele de imigrație și control vamal din SUA și vor fi returnați în țară

Ambasada României în Statele Unite ale Americii anunță, miercuri, că 47 de cetățeni români care au formalitățile de deportare definitivate se află în custodie în centrele de imigrație și control vamal (U.S. Immigration and Customs Enforcement) și că nu se are în vedere transportarea acestora la baza navală Guantanamo.

Precizările ambasadei vin după ce cotidianul Politico a relatat, citând documente la care a avut acces, că 100 de români aflați în situație ilegală ar urma să fie transferați la Guantanamo.

România cooperează îndeaproape cu toate agențiile americane pentru asigurarea securității frontierelor și controlului migrației în Statele Unite. Până la această dată nu a existat nicio situație care să determine plasarea unor cetățeni români în facilități din afara Statelor Unite. De regulă, cetățenii români identificați cu statut ilegal pe teritoriul american sunt returnați în România, în baza unor proceduri consacrate pe linia cooperării româno-americane, precizează ambasada, într-o informare transmisă Agerpres.

Ambasada României este în permanentă legătură cu autoritățile americane pentru clarificarea situației cetățenilor români care se află în situația de a fi returnați către România.

***