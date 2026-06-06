Ambasada Chinei critică vizita deputatului Alexandru Muraru în Taiwan: „A intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susținând «independența Taiwanului»”

Ambasada Republicii Populare Chineze la București a criticat vizita deputatului Alexandru Muraru în Taiwan și a transmis că aceasta „contravine politicii oficiale a României”.

România nu recunoaște Taiwan ca stat suveran și nu are relații diplomatice oficiale cu Taiwanul. România recunoaște oficial Republica Populară Chineză ca singurul guvern legitim al Chinei și respectă politica „o singură China”. Relațiile cu Taiwan se limitează doar la cele economice și culturale.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ambasada Chinei a transmis că Taiwanul este „o parte a Chinei” și că principiul „o singură China” stă la baza relațiilor dintre Beijing și București, potrivit Mediafax.

„Taiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală cât și Taiwanul aparțin aceleiași Chine. Aceasta este realitatea încă din antichitate până astăzi, ceea ce constituie adevăratul status-quo al Strâmtorii Taiwan şi o componentă importantă a ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Recunoașterea Guvernului Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină și respectarea principiului «o singură China» reprezintă un consens recunoscut la nivelul întregii comunități internaționale”, a transmis ambasada.

Ambasada a amintit că România și Republica Populară Chineză au stabilit relații diplomatice în 1949 și a afirmat că, de atunci, principiul „o singură China” a devenit fundamentul politic al relațiilor bilaterale.

Potrivit ambasadei, vizita deputatului Alexandru Muraru în Taiwan și articolul publicat ulterior de acesta în presă au provocat „preocuparea serioasă și opoziția fermă” a părții chineze.

„Recent, domnul deputat român Alexandru Muraru a vizitat în regiunea Taiwan, fapt care, în sine, contravine politicii oficiale a României. După întoarcerea în România, dânsul a publicat un articol în presă prin care a susținut poziția separatistă a autorității Partidului Democratic Progresist de promovarea independenței Taiwanului, fapt pentru care ne exprimăm preocuparea serioasă și opoziția fermă”, a transmis ambasada.

Reprezentanța diplomatică a subliniat că problema Taiwanului ține de afacerile interne ale Chinei și reprezintă „nucleu al intereselor fundamentale ale Chinei”.

Ambasada Chinei a acuzat că deputatul român a intervenit „în mod flagrant” în afacerile interne ale Chinei.

„Faptul că domnul Muraru a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susținând «independența Taiwanului», nu numai că contravine cunoștințelor de bază ale diplomației, ci și ridică semne de întrebare cu privire la dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României”, a transmis ambasada.

Ambasada Chinei la București a mai transmis că se opune oricăror forme de legături oficiale cu Taiwanul ale statelor care au relații diplomatice cu Beijingul.

„Partea chineză se opune cu fermitate oricăror forme de legături oficiale cu Taiwan ale statelor care au relații diplomatice cu China, acestea incluzând vizite ale reprezentanților instituțiilor oficiale, înființarea de reprezentanțe oficiale, semnarea acordurilor oficiale sau desfășurarea cooperărilor oficiale. Acordăm o mare importanță angajamentului părții române de a susţine politica «o singură China» și sperăm ca acest angajament să fie pus cu adevărat în aplicare. Ca atare, principiul «o singură China» reprezintă atât fundamentul politic al relațiilor chino-române, cât și garanția prieteniei celor două țări din generație în generație”, a transmis Ambasada Chinei la București.

Postarea lui Alexandru Muraru

Deputatul liberal Alexandru Muraru a relatat recent, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire cu preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, în contextul Forumului pentru Cooperare Democratică organizat la Taipei, scrie News.ro.

„Taiwanul este una dintre cele mai sofisticate şi eficiente demonstraţii contemporane despre cum se poate apăra o democraţie în secolul XXI. Preşedintele Lai a ţinut un discurs riguros despre democraţie şi apărarea ei, iar apoi a schimbat câteva cuvinte cu câţiva participanţi la forum. Am fost impresionat să constat că, în discuţiile noastre, preşedintele Taiwanului cunoştea foarte bine situaţia din România, eforturile care se fac pentru a oficializa relaţiile cu Taiwanul, şi s-a arătat, totodată, interesat de evoluţiile politice având în vedere criza politică şi guvernamentală pe care o traversăm. Pentru o ţară de la capătul celălalt al lumii, acest interes demonstrează că, de multe ori, suntem mai importanţi şi mai relevanţi strategic în ochii multor actori statali, decât putem spera sau crede”, a arătat Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, „noi continuăm să tratăm rezilienţa democratică aproape exclusiv ca pe o responsabilitate a instituţiilor de securitate”, în timp ce Taiwanul o tratează ca pe o responsabilitate a întregii societăţi.

„Noi discutăm încă despre combaterea dezinformării ca despre o problemă punctuală. Taiwanul a transformat-o într-o politică naţională. Noi vorbim despre parteneriate strategice. Taiwanul construieşte reţele operaţionale de cooperare între democraţii”, a adăugat el.

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