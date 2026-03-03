Amazon investește încă 18 mld. de euro în Spania, în centre de date și pentru a stimula inovația în domeniul AI

Amazon a anunțat luni că va investi suplimentar 18 miliarde de euro (21 miliarde de dolari) în Spania pentru a-și extinde centrele de date și pentru a stimula inovația în domeniul inteligenței artificiale, ceea ce va duce investiția totală a companiei în țară la 33,7 miliarde de euro, potrivit Reuters.

Amazon a făcut anunțul după ce prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a întâlnit cu David Zapolsky, directorul global pentru afaceri juridice și relații instituționale al Amazon, în cadrul Mobile World Congress, desfășurat la Barcelona.

Zapolsky a declarat că investiția va susține până la 30.000 de locuri de muncă până în 2035.

„Prin această investiție, transformăm Spania în epicentrul operațiunilor noastre de inteligență artificială din Europa”, a afirmat el.

Anul trecut, unitatea de cloud computing a Amazon, Amazon Web Services (AWS), a anunțat că va investi 15,7 miliarde de euro în centre de date din regiunea nord-estică Aragon, investiție care ar urma să sprijine crearea unui număr estimat mediu de 17.500 de locuri de muncă anual în companiile locale până în 2033.

