Alro – creștere a producției anuale și a vânzărilor de aluminiu în T3

Producătorul de aluminiu Alro Slatina a realizat în trimestrul al acestui an o producție de aluminiu primar de 65.164 de tone, cu 4,1% mai mult decât în T3 2024 și cu 3,9% sub cea din T2 2025, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a produs în același timp 33.785 de tone de aluminiu prelucrat în T3/2025, în creştere cu 13,3% raportat la T4 2025 și cu 2% mai puțin comparativ cu T2 2025, mai reiese din datele transmise de Alro, cel mai mare consumator industrial de energie electrică din România.

An consecvent pentru Alro

În ceea ce privește vânzările de aluminiu prelucrat către terți, acestea au ajuns la 31.692 de tone în T3 2025, un plus de 9,9% an/an. Divizia de aluminiu primar a vândut 21.261 tone, cu 13,3% peste T3 2024.

Acțiunile companiei de la bursa locală se tranzacționează încă pe o tendință descendentă multianuală, din perspectiva analizei tehnice, dar peste minimul ultimilor ani. Acțiunile și activitatea companiei suferă în special din cauza prețurilor mari ale energie, care grevează producția și costurile.

Alro vinde și în SUA, unde administrația Trump a impus tarife de 50% la importul de oțel și aluminiu

Compania are capitalizare bursieră de 1,09 miliarde de lei, Alro fiind unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați vertical din Europa, controlat în proporție de 54,2% de rușii de la Vimetco. Din structura acționariatului mai fac parte Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) și alții (9,31%), printre care și fonduri de pensii private.

Companiile care fac parte din grupul ALRO sunt: ALRO S.A. – producătorul de aluminiu, Alum S.A. – producătorul de alumină, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding și de management, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu și CCGT- Power Ișalnița – asociat.

În funcție de capacitate, Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa, având o capacitate de producție instalată de 265.000 tone pe an (tpa) de aluminiu electrolitic, o capacitate de reciclare deșeuri aluminiu de 100.000 tpa, rezultând o productie de metal lichid reciclat de 94.000 tpa. Capacitatea Turnătoriei de aluminiu este de 315.000 tpa precum și facilități de procesare de 140.000 tpa, în aluminiu laminat la cald și la rece și divizia de extruziune.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele Alro sunt UE, dar compania are exporturi și în SUA și Asia.

***