Alocări de 95 mil. euro din PNRR pentru alte cinci fonduri de equity

Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery Equity Fund) a aprobat finanțarea a cinci noi fonduri de investiții în trimestrul IV al anului 2025, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Gestionat de Fondul European de Investiții (FEI), Recovery Equity Fund finanțează fonduri care investesc în întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi cu capitalizare medie și proiecte din energia regenerabilă. După finalizarea procedurilor de aprobare de către investitori și a negocierilor contractuale, cele cinci fonduri, cu strategii diverse, vor contribui la dezvoltarea ecosistemului investițional din România, menționează comunicatul.

Aceste aprobări reprezintă un pas important în implementarea inițiativei de capital de risc din cadrul PNRR și sprijină atingerea următoarei ținte relevante din plan, mai spune MIPE.

Comitetul a aprobat:

o alocare semnificativă pentru fondul Altamira I, un fond cu strategie generalistă dedicat companiilor în fază de creștere. Este primul fond cu investitori instituționali administrat de un investitor român. Fondul intenționează să investească în principal în România și Polonia.

a fost aprobată și contribuția pentru CEECAT Capital III, care continuă strategia fondului precedent prin investiții de capital de risc în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din România și regiunea extinsă

participația în fondul Taaleri SolarWind III, care va investi în premieră în România, vizând proiecte de infrastructură din energia regenerabilă, precum energie fotovoltaică, eoliană onshore și soluții de stocare

contribuții pentru fondurile Eleven IV și LAUNCHub III, ambele orientate către investiții în start-up-uri tehnologice, cu România printre piețele-țintă principale.

„Prin aceste noi alocări întărim rolul României ca hub regional pentru investiții în inovație, tehnologie și energie verde. Fondurile aprobate astăzi vor contribui direct la modernizarea economiei, susținând companii aflate în plină dezvoltare și proiecte cu impact strategic pe termen lung. Ne dorim ca, prin digitalizare și investiții inteligente, să accelerăm transformarea României într-o economie competitivă, rezilientă și orientată spre viitor”, a declarat, în comunicat, Alina Gîrbea, secretar de stat în MIPE, care coordonează Direcția Generală Digitalizare, Dezvoltare Regională și Inovare.

„Odată cu cele cinci contribuții recente, Comitetul a aprobat până acum 18 alocări în valoare totală de 337,5 milioane euro. Fondurile au investit deja aproximativ 120 milioane euro în circa 20 de companii românești. Pe parcursul întregului ciclu investițional al fiecărui fond, estimat la cel puțin 10 ani, investițiile totale în economia României urmează să fie de cel puțin 1,5 ori mai mari decât alocările”, precizează ministerul de resort.

Perioada de depunere a propunerilor de investiții pentru REF se încheie pe data de 31 decembrie 2025

Fondul European de Investiții, parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), susține microîntreprinderile și IMM-urile din Europa prin instrumente de capital de risc, garanții și microfinanțare.

FEI utilizează atât resurse proprii, cât și fonduri încredințate de Uniunea Europeană, BEI sau statele-membre, pentru a sprijini accesul la finanțare, inovarea, digitalizarea și competitivitatea într-o economie tot mai orientată către tranziția verde.

Planul Național de Redresare și Reziliență, cu un buget actualizat de 21,4 miliarde de euro, sprijină implementarea unor reforme și investiții esențiale pentru tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, coeziunea socială și teritorială, reziliența în sănătate și dezvoltarea generației următoare.

România beneficiază de 13,6 miliarde de euro finanțări nerambursabile și 7,8 miliarde de euro împrumuturi prin Mecanismul pentru Redresare și Reziliență. Componenta 9 – ‘Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare’ include, printre altele, ‘Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat’, prin care a fost creat Fondul de fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund), cu o alocare de 400 milioane de euro.

